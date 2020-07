Las series son preferidas por los 'millennials'

En los últimos años, la revolución de las plataformas de video se da por vía streaming, que es la tecnología que permite visualizar y escuchar una señal de audio o video directamente desde internet, sea en una página web o aplicación móvil, sin necesidad de descargarlo completamente a un dispositivo para reproducirlo.

Esta tecnología incluye a Netflix, la plataforma de series y películas que ha tenido una gran popularidad por la audiencia, especialmente en los millennials, en los últimos años. También el streaming permite la transmisión de eventos en tiempo real en cualquier lado del mundo.

El formato multiplataforma, es decir, la visualización de productos audiovisuales en cualquier dispositivo, como los celulares, tabletas, televisores inteligentes y en las computadoras, es una de las ventajas que ofrece el streaming a la generación del milenio.

Así disfrutan de sus series y películas favoritas en cualquier lugar mientras realizan sus actividades cotidianas o cuando necesitan descansar y entretenerse.

Preferencias audiovisuales

Los millennials también ven programas de televisión en la actualidad, pero más lo disfrutaron en su infancia. Esta generación vivió la transición de la televisión analógica a la digital y el auge de las plataformas de video por vía internet, como YouTube, a mediados de la década de los 2000.

Por ello, acorde al estudio de la cadena de televisión pagada HBO llamado “Millennials Analysis 2017” (realizado en Latinoamérica), no es raro que la mayoría de los jóvenes dedique el mismo tiempo en ver la TV que sus predecesores.

El 43% de los millennials encuestados ven TV entre dos y tres horas al día. El mismo tiempo dedica el 45% de la Generación X. Las series de TV son las más vistas por los millennials, con 43% de preferencia. De allí le siguen las películas (27%), los documentales (9%), los deportes (8%) y las noticias (4%).

Si hablamos de consumo vía streaming, el mismo estudio de HBO considera que el 43% de los millennials dedica entre dos y tres horas en mirar contenidos mediante esta plataforma. De ellos, el 51% disfruta de las series, que incluyen los géneros de fantasía (20%), drama (17%), ciencia ficción (13%) y comedia (10%).

Netflix, la plataforma más popular entre los millennials

A inicios de los años 2000, Netflix era una empresa de videoclubes que alquilaba y vendía películas en formato VHS y DVD a través de su página web.

En 2007, la marca apostó por el servicio de video bajo demanda (VOD, por sus siglas en inglés) a través de la suscripción vía streaming, uno de los modelos de negocio que, junto a la producción de series originales, es el más destacado de la empresa.

Los millennials prefieren esta plataforma porque ofrece una gran variedad de contenido, tanto en series como en películas, que les permite disfrutar por horas. Además, los millennials consideran que estas series son de gran calidad y, al tener suscripción, evitan el exceso de publicidad que ofrece la TV.

Sus series son un gran tema de conversación entre el círculo de amistades, ya que están a la moda. Sin embargo, la gran desventaja de que Netflix ofrezca bastantes títulos es que incrementa la indecisión de los usuarios millennials.

Acorde a un estudio de la consultora Nielsen, la generación del milenio tarda 9,4 minutos, aproximadamente, en buscar o elegir las sugerencias de las producciones de Netflix. Si estos jóvenes no deciden qué ver en la plataforma, optan por ir a YouTube o hacer otra actividad.

Las series más vistas

En los últimos días, uno de los temas que abordaron los millennials, ya sea en sus conversaciones con amigos o en las interacciones en redes sociales, fue el estreno de la tercera temporada de la serie alemana de ciencia ficción Dark, que es muy popular en esta comunidad.

Esto se debe, en gran parte, a la complejidad de la trama, llena de giros inesperados, y también porque es la primera serie original de Netflix en el idioma alemán.

Otras series con mayor acogida por esta generación son Stranger Things, Breaking Bad, Rick and Morty, Orange is the New Black, Peaky Blinders, La Casa de Papel, Narcos, entre otros.

Asimismo, la televisión retro no se queda atrás, puesto que series como Friends y las telenovelas latinoamericanas, como Yo Soy Betty, la fea, están entre las producciones más populares incluidas dentro del catálogo de Netflix. (I)

Los millennials también miran TV en la actualidad, pero más lo disfrutaban en su infancia. foto: Internet