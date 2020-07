¡Qué va a saber Netflix de tigrillo!

Cocer los alimentos nos hace humanos, dice la ciencia, aunque algunos veganos podrían poner en entredicho tal frase. De cualquier forma, a lo largo de la historia el efecto de pasar los alimentos por el fuego cambió la longitud de nuestros dientes, hoy afilados porque Ecuador no entró en la competencia de comida callejera convocada por Netflix Latinoamérica.

¿Y por qué Ecuador no está en esta competencia?

No está, respondía en Twitter Mara Luzuriaga, porque los ecuatorianos "no pagan ni apoyan ninguna cocina ecuatoriana de vanguardia. Pagan $ 3 en el parque pero se gastan $ 50 en comer sushi".

La plataforma de entretenimiento organizó el concurso a propósito del lanzamiento de su serie Street Food: Latinoamérica, estrenada el pasado 21 de julio con gran éxito. Entre los platos participantes figuraban el ceviche peruano, el ajiaco colombiano, el choripán argentino, el acarajé brasileño, la tlayuda mexicana y el relleno de papá boliviano, menús que luego de la primera ronda de votación dejaron al choripán, la tlayuda y el ceviche como finalistas.

El concurso también se vio envuelto en críticas: señores, el ajiaco no es comida callejera, decía una usuaria en Twitter.

Pero mientras los habitantes de los países involucrados votaban, incluidos embajadores como el de Estados Unidos en México, Christopher Landau, el Ecuador seguía preguntándose el motivo por el cual este pedacito de tierra que ofrece todo tipo de alimentos había quedado al margen del concurso.

Daniel Ampuero, tuitero, daba señales: "El tema no pasa porque nuestra comida callejera no sea rica o variada; pasa porque no tenemos personajes destacados en esta rama culinaria: La 'seño' de las papas con cuero o el 'pana' del ceviche no son nombres".

Otro compatriota aseguraba que no consumía comida callejera porque le causaba indigestión. Y Andrea Saá Goens escribía, con un cáriz de indignación: "maaal, muuy maaal, ignorando al Ecuador y la suculenta tripa mishki, el corviche o los bollos... Netflix no sabes de comida callejera".

Luego de la disputada votación en Netflix finalmente la tlayuda se coronó como la mejor comida callejera de Latinoamérica. Tortilla, frijoles, aguacate y queso son parte de los ingredientes básicos del plato ganador, originario de Oaxaca, México.

¿Son el mote con maní o el tigrillo menos nobles que el choripán argentino o el ceviche peruano? Probablemente no, pero Argentina y Perú tienen en Narda Lepes y Gastón Acurio a grandes embajadores que han sabido apuntalar su gastronomía, además y, sobre todo, estos dos países cuentan con más suscriptores en Netflix que Ecuador. (I)