René Solá: “Nunca hablamos de intervención militar”

Aún no tiene oficina propia, pero está invitado a un espacio de trabajo al norte de Quito. René Solá, embajador de Juan Guaidó en Ecuador, habló con este Diario sobre la visa, la regularización y los migrantes venezolanos.

¿Qué le parece el pedido de visado para el ingreso de venezolanos a Ecuador?

Consideramos que es muy importante porque beneficia a los venezolanos que hacen su vida en este país. Una migración ordenada nos permite también ayudar con planes a nuestros compatriotas. Hay que tomar en cuenta que los venezolanos que llegan a Ecuador son los más vulnerables.

¿Cómo mira la amnistía o la regularización de sus compatriotas que ya residen en este país?

La veo muy bien. Tenemos alrededor de 400.000 venezolanos, de los cuales solo 110.000 tienen permiso de residencia. Pero con la amnistía lograremos que se regularice la mayor cantidad de ciudadanos para que se inserten al aparato productivo de Ecuador.

Venezuela es en cifras el segundo país en el mundo en cuanto a migrantes. ¿Cómo han llegado a esa situación?

Siria tiene 6,5 millones de refugiados por un proceso armado. A fines del 2019 alrededor de cinco millones de personas habrán salido de Venezuela, según cálculos de la Acnur. Esto es por el deterioro socio-político de mi país. Es decir, un venezolano hoy no tiene derechos, el régimen de Maduro no cumple con los servicios públicos mínimos: agua, luz, comida y educación, por ejemplo.

Venezuela ha sufrido un retroceso en los indicadores de la pobreza. Antes había tres millones de personas que pasaban hambre, pero hoy y después de los seis años de gobierno de Maduro hay 21, 2 millones de pobres, según un informe de la FAO.

Las cifras son 21,2 millones de una población de 31 millones de habitantes. Eso significa que más de un tercio de la población pasa hambre. Esto ocurre porque terminaron con el aparato productivo, las expropiaciones y la empresa privada está muy mermada. Tendríamos que producir seis millones de barriles de petróleo diarios, sin embargo apenas llegamos a los 420.000. Si el principal producto de exportación ha mermado, no alcanza el dinero. Si no hay desarrollo económico ni social, el país se vuelve improductivo. También hay una emergencia eléctrica, por eso las personas trabajan solo de 08h30 a 14h00, después ya no se puede hacer nada. ¿Cómo se puede salir adelante? La gente no tiene ni poder adquisitivo para comprar productos básicos ni trabajo para ganar salario. Entonces, la situación empeora y ahora tenemos esos millones de personas en la pobreza.

¿Por qué razones se sostiene Maduro en el poder?

Es una situación complicada, son 20 años de un régimen que ha estado atornillándose en el sillón presidencial y hay una injerencia de ciertos países que están en Venezuela y hacen gobierno detrás del gobierno. El régimen de Maduro actúa fuera del ordenamiento jurídico y de manera delincuencial en ciertas situaciones. Ellos reciben dinero y se logran mantener en el poder.

¿La cúpula militar apoya a Maduro. Eso qué significa?

Eso es cierto, desde mi punto de vista creo que con el sueldo que ganan no podrían subsistir ni vivir en Venezuela. Muchos militares están metidos en negocios.

Ya son seis meses del gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Cuál es su balance?

El balance es positivo. Hace un año no imaginábamos esta situación. Tenemos representantes en más de 60 países y su reconocimiento. Tenemos un representante en la OEA y en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La comunidad internacional entendió muy bien la gravedad del problema y ha dado muestras de preocupación sobre mi país. Ha develado la lucha durante estos 20 años por conseguir la democracia en Venezuela y que Chávez y Maduro terminaron con lo que había.

Una intervención militar está muy mal vista y es impensable para solucionar el problema en Venezuela. ¿Qué dice usted?

Aclaro que nunca hemos hablado de una intervención militar ni de armas. Los que hablan siempre de invasiones son los lugartenientes de Maduro. Nosotros buscamos soluciones en todos los espacios necesarios para que se reinstitucionalice el país.

¿Cómo van las negociaciones en Noruega entre el gobierno de Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó?

Se pidió a las partes prudencia sobre cómo van las negociaciones. Pero donde haya un espacio y una salida a esta crisis allí estaremos. Nos interesa la reinstitucionalidad del país y lograr esa democracia que todo venezolano quiere.

¿Pedirán más ayuda a la región?

Agradecemos a todos los países que nos han ayudado en esta lucha. Considero que la región seguirá apoyando, pero es necesario aumentar la presión. Es decir seguir cercando económicamente al régimen de Maduro en todas las aéreas para que cese la usurpación, sigamos el Gobierno de transición y haya elecciones libres y democráticas.



¿Cuál es el perfil de los venezolanos que viven en Ecuador?

En los últimos tres años ha cambiado. Antes venían los profesionales a desarrollarse y a ser contratados por empresas importantes. Hoy llegan los sectores más vulnerados. No vienen como migrantes, sino como desplazados. Hay madres solteras con todos sus hijos, antes venían los hombres para instalarse primero. Tenemos un problema que nos preocupa hay niños y adolescentes, de 16 y 17 años, sin sus padres. Buscan trabajo para enviar algo a su familia, el tema ha sido tomado muy en cuenta por el gobierno de Moreno. Los venezolanos viven situaciones complejas. Vienen con lo que tienen y el camino hacia acá es fatal, son víctimas de grupos irregulares y las mujeres han caído en redes de trata de blancas, en prostitución y hasta en la mendicidad. (I)