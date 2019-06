Refugiados en Ecuador exponen sus productos en la feria "Sin fronteras"

Por el Día Mundial del Refugiado un grupo de desplazados, procedentes de Colombia y Venezuela, expone este jueves 20 de junio del 2019 los productos que ellos elaboran desde artesanías, dulces y comida.

La feria gastronómica y artesanal "Sin fronteras", que organizó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en conjunto con la Organización HIAS, se desarrolla en los exteriores del Gobierno Zonal, en Guayaquil. Desde arepas, queso de leche fueron desgustadas por guayaquileños que decidieron hacer una pausa en sus trámites para obtener el pasaporte, visa o cédula de identidad. Durante la actividad un grupo de baile folclórico recordó la cumbia que bailan los colombianos.

Según Richard Olivo, coordinador zonal 5 y 8, aseguró que este año han recibido 870 peticiones de refugio. El 86% se da por parte de venezolanos y el 12% colombianos. "Hoy conmemoramos su lucha y perseverancia. En este día tan especial lo importante es la integración".

José G. viajó desde Carúpano del estado Sucre en busca de una mejor vida. Llegó hace un año a Ecuador y emprendió el negocio de venta de palomitas de maíz. Con lo que recibe mantiene a su dos hijos y esposa, quien también lo ayuda. Ellos cuentan con la visa por dos años.

"Estuve trabajando con un contratista para cortar palmas pero me botaron y no me pagaron". Entre las expectivas de este venezolano está introducir su producto en los supermercados de Ecuador.

Jairo, en cambio, tuvo que dejar su natal Bogotá por inconvenientes con la exguerrilla de las FARC. Hace unos meses le fue otorgada la visa temporal por tres meses. Inicialmente llegó a Quito. Durmió con su familia en las calles. Pero hoy, él se dedica a la venta de artesanías. Aseguró estar agradecido con las oportunidades que le ha brindado Ecuador. (I)