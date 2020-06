Reinfección por covid aún está en análisis

Los estudios internacionales no son concluyentes sobre la posibilidad de contagiarse más de una vez. Tampoco se conoce la duración de la inmunidad.

No hay evidencia científica concluyente en el mundo de reinfección por covid-19, es decir que una persona contagiada vuelva a contraer el virus luego de un período.

Alberto Narváez, galeno y catedrático de la Universidad Central del Ecuador (UCE), afirma que lo que existe es la posibilidad de que un paciente -grave o severo- de covid-19 puede estar hasta 90 días con el virus.

“Lo que puede darse es una persistencia del virus, pero ya sin causar daños dentro del organismo porque seguramente la inmunidad no logra eliminar a todos los virus. Sobre todo pasa en aquellos pacientes severos que tuvieron más cargas virales en todo el organismo”.

El académico indicó que no hay aún estudios concluyentes que establezcan el tiempo de duración de la inmunidad que la persona adquiere al contraer el virus.

Contó que en China, el 30% de personas asintomáticas y con cuadros leves de covid-19, a quienes se les hicieron estudios posteriores de inmunoglobulinas, presentaron la IGG negativa, que significa que, aunque se enfermaron, no desarrollaron inmunidad o que desapareció.

“Es probable que se quede la memoria inmunitaria y cuando llegue nuevamente a infectarse las defensas se vuelvan a reactivar; pero eso todavía no se sabe a ciencia cierta; eso se lo conocerá más adelante en la medida que se siga investigando”.

Narváez descartó que esto implique que ese paciente pueda ser foco de contagio. “Puede haber pruebas PCR positivas luego de más de 30 días porque quedan restos del virus en la sangre o en las mucosas, aunque ya no tenga el virus”.

Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, dice que hay diversos estudios que afirman que las personas que ya adquirieron covid-19 pueden desarrollar una inmunidad temporal y, en otros casos, total.

También hay la opción de que pueda no desarrollarse la inmunidad porque todo eso depende de la capacidad del virus para mutar.

“Si una persona desarrolla inmunidad a una cepa del virus, pero esta muta o cambia su información de ADN, el cuerpo no le reconoce y el virus puede entrar y contaminar al paciente”.

Por eso Álvarez reitera que es necesario que la persona que ya contrajo el virus tenga los mismos cuidados de bioseguridad que aquella que no ha sido contagiada, como el uso de mascarilla, lavado permanente de manos y distanciamiento físico.

Aclaró que los pacientes con covid-19 que se hicieron el hisopado nasal con pruebas PCR negativa ya no tienen el virus en su cuerpo ni la capacidad de transmitirlo, por eso reciben el alta epidemiológica.

Por su parte, Ana María Garzón, experta en enfermedades infecciosas, de la Universidad de Las Américas (UDLA), precisó que al ser el covid-19 una enfermedad nueva, no se sabe con precisión qué tipo de inmunidad se puede desarrollar.

“Hasta el momento sabemos que el virus produce una cantidad de un tipo de anticuerpos que pueden atenuar el virus inicialmente, pero no sabemos cuánto tiempo duran y si son protectores a largo plazo”.

La especialista indicó que por estas razones se dificulta descubrir una vacuna eficaz y por eso los científicos efectúan muchas técnicas para ver si se logra crear una respuesta inmune en los seres humanos que nos proteja a largo plazo.

“Hay que recordar que todos podemos tener anticuerpos contra este virus, pero eso no nos da ninguna seguridad de protección. Aunque no hay reinfecciones, no se puede hablar de inmunidad protectora todavía”. (I)

