Red de líderes trabaja en el rescate del Jardín Botánico de Guayaquil

Cerca de 15 jóvenes líderes de la ciudad, capacitados por el Centro Polifuncional Municipal ZUMAR (unidad ejecutora de la Dirección de Acción Social y Educación de Guayaquil), se han sumado al rescate del Jardín Botánico de Guayaquil, que se ha visto afectado, sobre todo en el mantenimiento de su infraestructura debido al cierre de sus instalaciones durante el estado de emergencia.

Ellos visitan regularmente el Jardín Botánico de la ciudad para apoyar en el mantenimiento de distintas áreas del parque y contribuir a su reactivación, luego de que tuviera que cerrar sus puertas debido al estado de emergencia que vivió el país.



Los jóvenes que conforman esta red asisten voluntariamente a colaborar con lo que este espacio necesite y fomentar a que el parque abra pronto sus puertas.



“Las personas no se preocupan del medio ambiente. El mundo sufre por la tala de los árboles y la disminución de plantas. Cuando nos propusieron salvar este espacio que es un pulmón de la ciudad, me anoté inmediatamente porque es una forma de ayudar a la comunidad", comentó Jennifer Mendoza, de 23 años, de la Cooperativa Colinas de la Florida.

Ella mencionó que "a veces a los jóvenes nos menosprecian, la gente piensa que por ser jóvenes no somos útiles a la sociedad, de esta manera nosotros no solo estamos dando ejemplo de lo que podemos hacer cuando nos lo proponemos, sino que además estamos motivando a más gente a hacerlo, que se preocupen por el medio ambiente y por los espacios de Guayaquil…”.



El programa de capacitación de líderes del Centro Polifuncional Zumar es una idea que nació antes del estado de emergencia que vivió el país, como una forma de potenciar el liderazgo y otras habilidades que permitan a los jóvenes de los sectores vulnerables de Guayaquil (especialmente de Bastión Popular) contribuir de manera permanente al desarrollo de su sector.



Los jóvenes han recibido charlas y cursos sin costo alguno. Durante la cuarentena lo hicieron a través de las plataformas digitales para que su formación no se vea afectada tras el paro de actividades generado por la situación de la COVID-19.





“Entré al programa de líderes porque mi mamá me inculcó que el liderazgo es la mejor herramienta para salir adelante. Me atreví a meterme aquí porque creo que me van a ayudar a ser un mejor ciudadano, ahora que tanto lo necesitamos", sostuvo Linker Ortega, de Bastión Popular, quien tiene un poco más de un mes en este programa de liderazgo.

"Aquí hacemos varias actividades, también nos capacitan y cuando nos contaron de esta idea de venir a apoyar al Jardín Botánico, inmediatamente quise ser parte de esto”, añadió.



Ellos realizan diversas actividades que aporten de manera significativa a la comunidad y que tengan también un impacto en sus vidas.



Romina Zeballos, directora del centro polifuncional, agradeció el compromiso de los jóvenes y la motivación que tienen para sacar este proyecto adelante.

“En nombre de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quiero agradecerles el esfuerzo que hacen cada semana al venir y entregar su tiempo a esta causa. Guayaquil y el país necesitan jóvenes con su compromiso y su liderazgo para salir adelante y transformar la realidad que vivimos”.

Los jóvenes visitan el Jardín Botánico cada dos semanas y planifican sus acciones en función de lo que el espacio necesita, mientras, paralelamente, siguen recibiendo sus capacitaciones. (I)