Red de 136 hospitales atiende casos de covid-19

Dos decretos ejecutivos de estado de excepción por calamidad pública y una prórroga, han permitido al Gobierno implementar mecanismos sanitarios para enfrentar el impacto en la salud de la población y en la economía del país, a causa del confinamiento por covid-19.

Gracias a ello, por ejemplo en el tema sanitario, se ha logrado que 136 casas de salud del país dispongan de insumos, equipos, pruebas y medicinas para atender específicamente a pacientes afectados por coronavirus.

Incluso, actualmente se dispone de 586 camas para atender terapia intensiva.

Los mecanismos de atención han permitido la recuperación de 42.687 personas en 90 días, como destacó el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter.

Pero aclaró que “no debemos bajar la guardia”, y pidió continuar con el control de la enfermedad a través de medidas excepcionales para mitigar un contagio masivo.

Las reacciones no se hicieron esperar. La ciudadana Cristina León respondió a Moreno en Twitter: “Nuestro sistema de salud ahora está mucho más completo y reforzado, noticias como esta me hacen feliz y me llenan de esperanza”.

La joven Sofía Rodríguez coincidió en la misma red social en que: “Gran avance el que ha obtenido durante 90 días. Nuestro personal de salud cuenta con todas las herramientas para tratar a todos los contagiados. Pronto se terminará esta pandemia”.

La psicóloga Sara Hernández, en cambio, resaltó: “El trabajo arduo es el que se ha hecho en estos 90 días y continuamos trabajando para vencer esta terrible situación que tanto nos afecta. Sigamos uniendo fuerzas...”.

Raquel Aguilar, especialista en enfermedades tropicales, le dijo a EL TELÉGRAFO que este nuevo estado de excepción constituye una “muy buena noticia” en la lucha contra la pandemia.

Sin embargo, aclaró que aquí también juega un rol “clave” la responsabilidad de los ciudadanos para aplicar las normas de prevención sanitaria: uso de mascarillas, alcohol y distanciamiento.

Según Aguilar y epidemiólogos consultados por este Diario, solo reforzando la atención sanitaria, preventiva, social y económica, se podrán alcanzar resultados.

En este sentido se manifestó días atrás Nikolaos Kyriakidis, PhD en Inmunología: “Necesitamos mantener cuidadosamente algunas medidas preventivas”.

Lanzó una alerta en el sentido de que el hecho de que ahora salimos porque la gente necesita trabajar, no significa que el virus desapareció y debamos confiarnos. “Hasta que haya la vacuna y llegue al Ecuador, hay que mantener las medidas de prevención”.

Entre esas medidas, Aguilar y Kyriakidis consideraron que la gente debe dejar de viajar en buses llenos.

“Hay que cambiar toda esa mentalidad, este modo de pensar primero y de vivir después. Hay que aguantar hasta que dispongamos de la vacuna para minimizar el impacto de la enfermedad”, dijo el experto en inmunología.

Marcelo Aguilar, epidemiólogo y catedrático de la Universidad Central, es otro de los expertos que coincidió en que existen acciones precisas y exactas que se pueden tomar frente a la enfermedad.

“Esperemos que la población haya aprendido a hacer prevención a través del uso de mascarillas, de mantener la distancia, el lavado de manos continuo, uso de gel antiséptico para reducir el virus”, le dijo a este Diario.

Añadió que es obligación del Estado preservar la salud y la vida, con recursos técnicos y estrategias adecuadas, con la vigilancia epidemiológica, la toma de muestras y el aislamiento social. (I)

La Iniciativa #EquipoEuropa ayuda a enfrentar el covid-19

La iniciativa #EquipoEuropa en Ecuador facilita el apoyo al país ante la emergencia. Esta respuesta combina la reorientación de proyectos en curso y fondos nuevos de la UE, de sus Estados Miembros y también de préstamos del Banco Europeo de Inversiones. La UE contribuirá con 37 millones de euros, con fondos ya asignados a programas que se ejecutan en la actualidad.

Está previsto el anticipo de EUR 7 millones, de dos tramos fijos del Programa de Apoyo Presupuestario, correspondientes a 2020 y 2021, y el financiamiento por EUR 10 millones en el marco del Programa de agua y saneamiento en Portoviejo, con nuevos fondos no reembolsables. Además de EUR 302.092 para equipar las facultades de medicina en Manabí y la Frontera Norte.(I)