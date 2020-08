Hospitales aumentan su capacidad de atención para covid-19 en Pichincha

La provincia de Pichincha reporta este lunes 3 de agosto, 15.013 casos confirmados de covid-19, con 729 fallecidos. Quito, su capital, es la que registra el mayor número de contagiados: 13.514. En una rueda de prensa vía Zoom, el presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated, dio a conocer la situación que atraviesa la provincia en cuanto a los casos de covid-19.



El funcionario, entre otras cosas, sostuvo que la estructura de atención a través del IESS, no solo en Pichincha sino a nivel nacional, ha atendido un alto porcentaje de casos covid-19, no solamente de afiliados sino también de ciudadanía en general, "a quienes le hemos abierto las puertas en una integración importante que hemos venido realizando con toda la estructura de salud, con todo el sistena de salud público y en el caso del IESS también con el sistema de salud privado, a través de las respectivas derivaciones".



Wated manifestó que, en este momento, Pichincha pasa por un momento en el cual, si bien es cierto ha habido un incremento importante de los casos de covid -así como se está reportando a través del MSP- tampoco es menos cierto que esta pandemia en la provincia nos cogió mucho más preparados (en referencia a Guayas).



Resaltó el trabajo coordinado con el resto de instituciones; "nuestro objetivo ha sido siempre salvar la vida de los ciudadanos, de todos los afiliados que reciben atención médica".



Explicó que con el MSP se estructuró un Mando Unificado en Pichincha, con un esquema de derivación importante de pacientes no solamente dentro de la red del IESS sino también la del MSP, ISSFA, Policía, Municipio de Quito, "que obviamente es parte de una estructura".



Mencionó que de forma coordinada han trabajado en el triaje en todas las unidades médicas que tienen una capacidad de derivación importante en funcion de esa red.



Indicó que se han creado estaciones de triaje específicas en el hospital Quito Sur, en el San Francisco, Chimbacalle, y que hay dos laboratorios de pruebas PCR, tanto en Quito Sur como en el HCAM, donde pueden procesar muestras de forma mucho más rápida.

"Hemos tenido un apoyo de diagnóstico auxiliar provisto por la compañía Huawei que nos ha ayudado y estamos conversando con ellos para abrir al resto de nuestros hospitales que atienden covid; hemos involucrado equipamiento, tanques de oxígeno a todos los niveles posibles para dar la mejor aternción".



Corresponsabilidad



Wated instó una vez más a la ciudadanía a que mantengan los protocolos de seguridad, el uso de mascarillas y distanciamiento, lavado de manos, salir de las casas con todos los controles de bioseguridad.



"Nosotros como IESS saldremos a entregar kits de protección y atención sobre todo a menores de edad y al sector vulnerable de toda la provincia de Pichincha, vamos a comenzar con Quito, en un plan que hemos diseñado y esperamos hasta la próxima semana poderlo activar".

Inmediatamente detalló cómo está articulada la red de salud pública en Pichincha, espeíficamente en Quito, y qué servicios presta cada hospital.



"Como IESS tenemos dos unidades centinelas que son de gran capacidad, la primera es Quito Sur y el HCAM, este último tiene una atención mixta; hemos logrado abrir un edificio para poder atender otras patologías, como lo estamos haciendo en Guayaquil, en el Teodoro Maldonado, y también lo vamos a comenzar a hacer en el Hospital de Los Ceibos".



En función de atención en Pichincha, dijo que hay hospitales centinelas, unidades menores, de primer y segundo nivel.



"Hoy tenemos 581 camas de hospitalización para covid-19 y 111 puestos críticos que son UCI y Cuidados Intermedios dedicadas a esta enfermedad, pero lo importante es la capaciadad que tenían estos centros de salud y a donde los pudimos llevar...".



Mencionó que en hospitalización del HCAM tenían 90 camas, en el Quito Sur, 50, y hoy se ha ampliado a 350 camas en el HCAM y 246 camas en el Quito Sur; adeáas hemos involucrado 30 camas más en el hospital San Francisco, que hace dos semanas es parte de este proceso de atención dedicado a la provincia de Pichincha.



"Al inicio, en marzo, se tenía un total de 27 camas solo entre HCAM y Quito Sur, para cuidados intensivos y cuidados intermedios, hoy esa capacidad la hemos aumentado a 111 puestos: 55 en el HCAM, 53 en el Quito Sur, y en el San Francisco tres puntos están habilitados para su tratamiento".



Asimismo explicó que se han generado 181.645 atenciones entre ambulatorias y hospitalización; y pacientes con altas hospitalariasse contabilizan 2.173, "hemos gnerado más de 12.500 pruebas entre el HCAM, Quito Sur y las otras unidades y también activamos las atenciones virtuales; el médico a domicilio que tiene el IESS desde marzo, sumado un número entre las atenciones virtuales y a domicilio mayor a las 42 mil.

El número de fallecidos probados entre el HCAM, Quito Sur, que son los que han manejado más este tema llegan a 661 desde la pandemia". (I)