"Es la oportunidad de mirar al prójimo"

La estancia obligada en casa, ante el acecho del coronavirus, es una oportunidad para el reencuentro de las familias. Así lo valora, en entrevista con EL TELÉGRAFO, Byron Bustamante, coordinador del Grupo de Investigación en Psicología Clínica y Salud de la UTPL.

¿Cuándo somos proclives a la ansiedad o el pánico?

La gente puede asustarse cuando no tiene claro cuáles son las maneras para comportarse. Por ejemplo, la campaña Quédate en casa es muy importante que se reitere el mensaje para que cale en todos y se sienta una sanción social hacia aquellas personas que salgan. Es trascendental que las autoridades sean las que expliquen cómo asumir la conductas adecuadas a la situación con la que se está viviendo y que hagamos una reducción de los canales de información que recibimos, haciendo a un lado.

¿Cómo identificar estos estados psicológicos?

El miedo es una emoción que podemos reconocer; cuando este se prolonga y se incrementa, se expresa físicamente en diarreas, dolores de cabeza y musculares, sensación de opresión en el pecho, lo que puede llegar a un estado de ansiedad. Un extremo de la ansiedad es el pánico y cuando este es compartido por varias personas puede realmente generar un mayor problema que una enfermedad en cuestión.

En ciertos casos se intenta hacer una contención emocional hasta que la persona reciba atención especializada y en otros se ayuda con medicamentos tranquilizantes. Esto último específicamente en el caso de adultos mayores.

¿Es posible contener estas situaciones?

Los políticos pueden direccionar y gestionar de forma adecuada la información a través de un canal donde periódicamente se retroalimente la población de los cambios que se vienen dando, pero no solo magnificar las últimas noticias negativas; no solo sobre el incremento de casos, sino de las circunstancias positivas. En el ámbito de las conductas grupales o familiares es importante saber que nuestro grupo social es muy extenso, como el centro de trabajo y la comunidad y allí es importante cohesionar a los grupos, identificar a las personas vulnerables o tener una organización barrial, indicándole a todos dónde se encuentran los recursos para todos, como la tienda del barrio, donde abastecemos de agua o solucionar cada necesidad. Ante estas circunstancias debemos generar una organización grupal basada no en la competitividad, sino en la solidaridad y que se difundan los actos altruistas de la sociedad.

¿Por qué no deberíamos entrar en pánico frente al covid-19?

Esta oportunidad de estar en casa es una ganancia para pensar nuevamente en el prójimo, en las personas vulnerables, y a nivel familiar para expresar esos lazos y acercanos a nuestros padres, hijos, hermanos y abuelos y a la pareja. Es momento de identificar cuántas personas dependen de nuestra conducta, a cuántas pondríamos en riesgo con nuestra conducta y cómo te sentirías si fueras una de ellas.

Esto es básico para encontrar una motivación intrínseca de apoyar y ayudar a otras personas a que puedan resolver sus necesidades, como los abuelos, a quienes hay que brindarle atención y compañía y esto le va a ayudar mucho a entender la situación y sentir esa devolución de sus desvelos con nosotros cuando éramos niños. (I)