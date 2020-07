Profesores youtubers resurgen en la pandemia

Letras y figuras geométricas coloridas acompañan la explicación sobre la geometría aplicada en los proyectos semanales del plan educativo Aprendamos juntos en casa.

“Vamos a recordar algunos conceptos matemáticos”, dice el youtuber Eduardo Asinc, quien es un profesor de matemáticas, mientras en la pantalla aparecen figuras geométricas una tras otra.

Durante 15 minutos el catedrático explica qué es un rectángulo, cuánto mide, qué son las figuras congruentes, así como la simetría y proporciona fórmulas para obtener el perímetro y área de un rectángulo.

Este tipo de contenido educativo cada semana es subido a su canal ProfEduardo, que cuenta con más de 1.100 suscriptores.

Al finalizar, Asinc recomienda no olvidarse del tiempo para la recreación y el descanso mediante la lectura de un libro, cuento, poema y a sintonizar el programa Aprender la tele, del Ministerio de Educación.

La iniciativa del canal y ser youtuber surgió en 2016 cuando el país vivió una fuerte época invernal, inundaciones que hicieron que los estudiantes no pudieran acudir a los planteles. “Consideré que con el canal los estudiantes podrían continuar sus clases desde sus casas”.

Sin imaginárselo, cuatro años después una nueva emergencia, pero esta vez sanitaria con la aparición del covid-19 haría que su canal de YouTube cobre notoriedad.

Su iniciativa ha permitido que más estudiantes sigan su cátedra paralelamente a las clases que dicta de forma virtual a sus alumnos del colegio Provincia del Carchi.

Además imparte tutorías sobre las fichas pedagógicas entregadas por el Ministerio de Educación.

Otro profesor youtuber que creó un canal virtual, como apoyo a la enseñanza de física, es Edwin Calderón.

Hace cinco años abrió su canal donde sube videos educativos sobre la simbología, matemáticas, conversiones de unidades y otros temas de interés. Todos relacionados a la cátedra que dicta en la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera, de Guayaquil, e incluso imparte tutorías a las docentes sobre cómo tomar pruebas remediales de forma online.

Con el cierre de las escuelas por la aparición de la pandemia ha observado un aumento en el número de visualizaciones y seguidores. En la actualidad cuenta con 6.000 suscriptores y 2 millones de visualizaciones de estudiantes de Ecuador y otros países.

Para Calderón, la pandemia hizo que los profesores youtubers tuvieran mayor relieve.

Hace tres años Emanuel Espinoza, quien es profesor de música, encontró en YouTube, una salida para dar tutoriales debido a que él pasaba viajando, en giras.

“Primero comencé a dar clases vía skpye hasta que un alumno me planteó que en vista de que tenía mucho material, por qué no abría un canal”. Desde entonces Emanuel, quien actualmente reside en España, ya registra más de 5.000 suscriptores y 60.000 visualizaciones sobre técnicas para tocar el saxofón y otros instrumentos.

“Con la pandemia resurgieron los youtubers ante esta necesidad de recibir clases sin salir de casa”.

Un ejemplo de ello es Trabajando con Carolina, otro canal en YouTube creado por la profesora Carolina Espinoza, quien es conocida por acudir en su bicicleta a dar clases a niños sin conexión a internet. Ella cuenta que cuando inició la pandemia creó el canal para poderse comunicar con los estudiantes.

Hoy, con 9.270 suscriptores, Carolina transmite en su canal desde operaciones combinadas, dividir con dos cifras y cada uno de sus logros como la instalación de puntos wifi por parte de Telconet Latam para la comunidad educativa en el cantón Playas. (I)



Docentes solidarios asisten a niños que no tienen Internet



→El profesor Walter Ramírez, de la Unidad Educativa Técnica Pablo Weber Cubillo,de Progreso, adecuó un espacio de su casa para recibir a un grupo de estudiantes que por falta del servicio de internet no pueden conectarse a sus clases virtuales. “Los padres me decían que sino tenían como pagar el internet sus hijos no estudiarían. No podía permitirlo y por ello le propuse recibirlo en casa para ayudarlos con las fichas pedagógicas”.

En Durán, un grupo de docentes también brinda asistencia pedagógica a niños de la comunidad a fin de que continúen sus estudios. Ellos se reúnen en el Parque de la Amistad para dar orientación en el desarrollo de actividades de las fichas pedagógicas, así como de sus tareas y aprovechen el tiempo. “Somos docentes de corazón”, asegura Dennise Romero, docente de la Unidad Educativa Milton Reyes.(I)