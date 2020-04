Personas vulnerables son prioridad en la emergencia

Proteger a las personas en situación de vulnerabilidad para evitar su contagio con el covid-19 es prioridad en la agenda gubernamental durante la emergencia por la epidemia, que ya cobra la vida de 98 personas en el territorio nacional.

Las estadísticas oficiales, presentadas a las 17:00 del miércoles, indican que 2.758 personas se contagiaron y otras 3.428 son sospechosas de padecer esta nueva cepa de coronavirus.

El presidente Lenín Moreno instruyó a su equipo de llevar a los sitios adecuados “a las personas en estado de indigencia, principalmente a los viejecitos, que son los que más propensos están a ser contagiados y ser afectados por este coronavirus”.

En Guayas, el vicepresidente Otto Sonnenholzner continuó recorriendo los centros que recibirán a personas sospechosas de covid-19 y los albergues que darán cobijo y atención integral a personas en situación de calle, para que puedan cumplir su aislamiento social y no enfermen. “Nos preocupamos también por quienes no tienen un lugar donde dormir, alimentarse, recibir atención integral y no corran el riesgo de contagiarse de covid-19”, escribió en su cuenta en Twitter el Segundo Mandatario.

Sonennholzner visitó junto al gobernador de Guayas, Pablo Duart, un albergue donde ya fueron instaladas 42 personas en esa provincia. “Seguiremos habilitando espacios para beneficiar a más de 150 personas esta semana”, precisó en su cuenta en Twitter.

Foto: Cortesía Vicepresidencia

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional continúa sesiones en Guayas, que suma la mayor cifra de casos de covid-19 del país, con 1.937 enfermos.

La Gobernación guayasense dio a conocer que se habilitan centros de atención médica en cantones como Palestina, Santa Lucía, Balao y El Empalme. Adicionalmente se adquirieron 200.000 unidades de gel, igual número de jabones y la misma cantidad de frascos de alcohol, así como implementos médicos básicos. Se realiza la fumigación para prevenir otras enfermedades invernales que azotan a la Costa, como el dengue.

En Pichincha, la segunda más afectada por la cantidad de pacientes, con 245 casos, han sido identificados cuatro espacios para el aislamiento de enfermos: la Casa de la Selección, el Centro de Convenciones Metropolitano (Parque Bicentenario), el coliseo Julio César Hidalgo (centro) y uno más por definir. “Se irán habilitando (espacios) conforme se vayan dando las necesidades”, precisó Agustín Albán, titular de la Senescyt, quien lidera el COE provincial de Pichincha.

Este órgano evaluó que se puedan utilizar habitaciones de hoteles cerca de hospitales y opciones de casas de retiro. Además de valorar la ampliación del aislamiento más allá del 5 de abril.

El ministro Zevallos afirmó en cadena nacional que la capacidad de realizar test se incrementa y en Guayaquil se está ampliando; además, se reciben donaciones que permitirán estar en mejores condiciones frente al covid-19.

Hasta la próxima semana es que comenzará “un enlentecimiento en la tasa de contagio”, pero depende de la ciudadanía con la prevención, dijo el viceministro Ernesto Carrasco.

Cifras

Inversión en insumos

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, informó que los $ 200 millones disponibles permiten tener los insumos en camino. “Todo el personal médico de hospitales y unidades de salud cuentan con los equipos de protección”.

14 días son los establecidos para una cuarentena, a fin de comprobar síntomas y carga viral por covid-19.

Test aplicados en Ecuador

Un total de 9.019 pruebas se realizaron a pacientes sospechosos de covid-19; de ellos, 2.833 fueron descartados. (I)