Pacientes con el virus tienen el apoyo emocional de familiares

Un sistema moderno de comunicación implementó el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para sus pacientes ingresados con covid-19.

Ahora estos podrán conectarse con sus familiares a través de videollamadas. Con ello se busca fortalecer el estado emocional de los pacientes que están aislados en casas de salud aquejados de este nuevo coronavirus.

El IESS informó que el proyecto se implementó con el apoyo de la Alcaldía de Guayaquil, que contribuyó con la dotación de 40 tablets. “Estas herramientas tecnológicas servirán para acercar a los pacientes a sus seres queridos y, de esta manera, mejorar su estado de ánimo y acelerar su recuperación”, expresó María Carmen Durán, directora técnica de la unidad hospitalaria.

Daniel Q., de 32 años, es uno de los 4 hijos de Milton Q., quien está ingresado desde el 9 de mayo pasado en la unidad médica. Con este sistema, Daniel pudo conversar con su padre.

Al respecto señaló: “En época de pandemia por covid-19 no hay acompañamiento ni visitas, por lo tanto esta idea es excelente porque podemos mantener contacto con él y eso, a su vez, nos deja más tranquilos”.

Giampiero C. también pudo intercambiar con su madre, Ana María P., quien había ingresado desde el 14 de marzo pasado. Hasta este momento él no había tenido la oportunidad de ver y conversar con ella. “Soy médico y tuve que mantenerme aislado de ella y, encima, se me enfermó. Gracias a la gestión del Hospital Los Ceibos pude contactarme con ella”, relató.

Este sistema moderno de comunicación se emplea, actualmente, en el área de Hospitalización; posteriormente, se prevé implementar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En este caso el servicio de Psicología Clínica y el Departamento de Trabajo Social son los encargados de establecer el contacto entre pacientes y familiares por videollamadas para dar una atención integral. (I)