La ONU advierte que solo el 9% del plástico usado en el mundo se recicla

La Organización de las Naciones Unidas advirtió este martes 5 de junio, Día Mundial del Medioambiente, que cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico en el mundo y solo un 9% de los desperdicios producidos son reciclados.

Según un estudio presentado este martes 6 de junio en La India -sede global para este Día del Medioambiente-, ONU Medioambiente reveló que el 79% de la basura generada del plástico se encuentra en vertederos o tirada en el medioambiente y solo el 9% se recicla y el 12% se incinera.

"Si los patrones de consumo y de gestión de residuos continúan, en 2050 habrá en torno a 12.000 millones de basura de plástico en vertederos y en el medioambiente", se recoge en el informe titulado "El uso único del plástico", y que denuncia que alrededor de 13 millones de estos residuos son lanzados al océano cada año.

"El plástico no es el problema, es lo que hacemos con él", resaltó hoy Erik Solheim, director de ONU Medioambiente, durante la presentación del informe en Nueva Delhi, junto con el primer ministro indio, Narendra Modi, según señaló la agencia en un comunicado.

El informe está realizado según casos en 60 países que ilustran la compleja relación entre el plástico y la economía.

En 2015 los embalajes de plástico supusieron casi la mitad de los residuos de este material, siendo China el mayor generador de basura de embalajes de plástico, pero Estados Unidos el país que más empaquetado de plástico per cápita desecha.

Entre los hallazgos principales del estudio, la ONU destacó los buenos resultados de las prohibiciones por ley -tales como los que afectan a las bolsas de plástico de los supermercados en algunos países- y las tasas.

Más de 60 países han introducido sanciones, prohibiciones o medidas restrictivas contra el plástico, como Ruanda o Kenia que han prohibido las bolsas de plástico.

A pesar de eso, se estima que cada año en el mundo se consumen 5 billones de bolsas de plástico, lo que supone casi 10 millones de bolsas de plástico cada minuto.

Our world is swamped by harmful plastic waste. By 2050, there could be more plastic in the ocean than fish. On World Environment Day, let’s all do our part to #BeatPlasticPollution. pic.twitter.com/YZOlJZIA1H