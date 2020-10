ONU: 270 millones de personas pueden sufrir hambrunas debido a la pandemia en 2020

La relatora especial sobre el derecho a la alimentación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y profesora en la Universidad de California, Hilal Elver, afirmó que se prevé que 270 millones de personas sufran hambrunas severas debido a la pandemia de la Covid-19 en 2020.



En declaraciones a la Agencia Anadolu con motivo del Día Mundial de la Alimentación, Elver recordó que el año pasado esta cifra se registró en 135 millones de personas en todo el mundo y señala que hoy el planeta vive la peor hambruna desde la Segunda Guerra Mundial.



Elver detalló que entre los últimos 4 y 5 años el acceso a los alimentos se ha vuelto más difícil de forma repentina y que más de 821 millones de personas viven en la pobreza sin una alimentación suficiente.



La relatora señaló que antes de la COVID-19 los principales motivos de las hambrunas en Yemen, Somalia, Sudán del Sur, Nigeria, Burkina Faso, Afganistán e incluso Venezuela eran los conflictos internos y las tensiones políticas. “Sabemos que en estas zonas, especialmente en Yemen, los alimentos se están utilizando como armas”, agregó.



La relatora sostuvo que es imposible alcanzar el objetivo de las Naciones Unidas de erradicar la hambruna en todo el mundo para 2030 y recordó que el Premio Nobel de la Paz de este año se le fue concedido al Programa Mundial de Alimentos (WFP) de las Naciones Unidas.



Elver aseguró que la pandemia debe servir como una lección para todos y advirtió sobre tiempos más difíciles de porvenir si no se incrementa la solidaridad y la cooperación internacional.



Agricultura



Así mismo, Elver indicó que el problema que surja en cualquier país debe solucionarse con la ayuda de todos los demás, de lo contrario este problema se extenderá a otras naciones.



“Europa no quiere inmigrantes, pero África está en esta situación por culpa de las políticas colonialistas europeas. Todos los países deben traer de nuevo el bienestar a sus zonas en crisis haciendo planes a largo plazo”, dijo Elver.



La relatora turca dice que Turquía es un país afortunado debido a su clima, recursos hídricos y tierras fértiles.



“A partir de mediados del siglo XX, a la agricultura se le empezó a mirar como a un sector cada vez menos importante. Después de la crisis económica de 2008, muchos países entendieron la importancia de la seguridad alimenticia y, por lo tanto, de la agricultura. Con la crisis de la epidemia se ha entendido la importancia de recurrir a la (producción) interna a lo que a la agricultura y alimentos se refiere. Es muy importante pasar a un sistema en el que las cadenas de suministro cortas ganen competitividad en los mercados, sea adecuado para la salud y no dañe el medio ambiente”, manifestó Elver.



La relatora indicó que esta conversión o vuelta a la agricultura será más fácil en países en los que la industrialización agrícola y alimentaria total no domina el mercado, como en Turquía.



Elver aseguró que Turquía debe adoptar políticas que protejan al agricultor pequeño y aumenten la producción. (I)