El cuidado de los ojos es vital para evitar el coronavirus

Una de las formas de contagio por covid-19 son los ojos. El virus entra por esa vía e infecta a la persona, por lo que la comunidad científica alerta del vital cuidado que deben tener los ciudadanos. Por ello se sugiere siempre proteger los ojos con gafas o visores.

A través gotículas, el coronavirus se puede alojar en lágrimas de pacientes. Una vez allí incuba, se desarrolla y finalmente contagia al individuo. Un detalle tan mínimo, como no cuidarse la vista, puede costar el contagio, pese a haber utilizado mascarilla y aplicado el resto de normas de bioseguridad.

Según el optómetra Alejandro Lalama, de Óptica Los Andes, frotarse los ojos es otro peligro. Este tipo de conductas es otro método de transmisión bastante común, porque la resequedad de los ojos motivar a restregárselos.

Lalama menciona que los lentes industriales son una vía para disminuir el riesgo, dado que estos artículos son esenciales para personas que trabajan en la primera línea de la pandemia, como médicos, o en sitios de atención al cliente.

Los lentes industriales brindan una cobertura casi completa del ojo y cuentan con una especie de goma que se pega a la piel, como si fuese un cierre hermético. También están diseñados para no afectar la vista de usuarios con miopía o problemas de visión, pues se ajustan a la medida.

Sin embargo, las personas que no frecuentan espacios públicos o exteriores pueden suplir los riesgos con gafas de sol. “Lo importante es tener una barrera de protección. Si no somos un grupo vulnerable o si no hay mayor riesgo de contagio, el uso de nuestros propios lentes o gafas puede ser bastante útil”, dice Lalama.

De esta forma salir a la calle disminuirá la probabilidad de infectarse. Para quienes aún tienen la costumbre de tocarse los ojos, usar lagrimas artificiales o colirios ayudarán a humedecerlos y así evitar la comezón. (I)