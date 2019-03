Comisión valorará la compra de los medicamentos básicos

¿Cómo trabajará la comisión que asesorará sobre la compra de medicamentos del cuadro básico de medicinas?

La comisión está compuesta por tres expertos internacionales y tres nacionales. Nuestra tarea es valorar una serie de medicamentos que se incluirán en el cuadro básico, que podría causar un impacto financiero. Daremos recomendaciones y mecanismos para adquirir los productos sin que cause afectación.

¿Qué metodologías se utilizarán?

La comisión trabajará hasta el 19 abril, fecha límite para emitir las recomendaciones. Daremos procedimientos, esta es la primera vez que se conforma la comisión. Propondremos procesos para realizar la selección de medicamentos, pero no los escogeremos. El Ministerio analizó que el ingreso de estos fármacos podría tener un impacto financiero, el presupuesto se doblaría, de no hacerse una reducción. Esto en época de recortes parecería arriesgado e imprudente.

¿Qué garantiza al sistema de salud el trabajo que realiza la comisión?

Garantiza que lo financiado por el sistema de salud pública, en lo que respecta al cuadro de medicamentos básicos, fue considerado y valorado como necesario por expertos, que tomaron en cuenta la repercusión monetaria.

¿Cómo analiza el sistema de salud en nuestro país?

Por ejemplo, en los Estados Unidos hay una gran cantidad de personas que no accedieron a los remedios como en España o en Ecuador.

Los países que tienen una opción política y social de crear sistemas públicos de salud cambian las reglas del juego. El médico puede recetar un fármaco porque existe acceso y el paciente puede obtener esa medicina, así se vuelve un derecho.

El presupuesto que cada año planifica el Estado es determinante para los fármacos del cuadro básico. ¿Cómo enfrentar esta situación cuando los montos se disminuyen?

En Estados Unidos, si no tienes dinero no tienes acceso, no es algo social o una obligación del Estado, pues no se preocupa por proteger la salud de sus ciudadanos.

La salud, que forma parte del sistema público, decide los mecanismos políticos que destinará ese sector en comparación con otros servicios. Se debe pensar en un criterio de equidad.

¿A qué se refiere con equidad?

En este contexto, si le das medicina a una persona que tiene una enfermedad, el remedio debe ser entregado a todos quienes padecen esa misma afección. Es necesario analizar y prever que los medicamentos del cuadro básico lleguen a todas las personas y estudiar cuál será el impacto presupuestario.

¿El impacto presupuestario no impide el acceso a los productos?

Este es el ejercicio que ha efectuado el Ministerio de Salud Pública (MSP). Analiza el acceso de nuevos productos, sin que estos doblen el presupuesto. Cuando se hace un cuadro básico no solo debemos mirar que este sea efectivo, sino que se pueda pagar o, de lo contrario, se incurrirá en un déficit, porque será un gasto sin recursos económicos o bien en una injusticia para la población.

¿El sistema de salud prioriza las medicinas para personas con una enfermedad mayoritaria frente a los que padecen una afección minoritaria?

Esto es un peligro en todo sistema de salud, que se dé prioridad al que más grita, es decir, a ciertos pacientes crónicos, mientras que el que no tiene voz, como puede ser en el área rural, no sabe cómo expresar sus necesidades, por lo tanto, es necesario buscar métodos de priorización justos, transparentes y con criterios.

Si no se cuenta con un presupuesto, ¿es correcto incluir en la lista de medicamentos básicos productos genéricos?

Siempre que los haya, sí. Lo que pasa es que hay muchos productos que no son genéricos, pero se pueden crear licencias obligatorias, que implica no reconocer una patente porque pone un precio alto de monopolio.

La lista de medicamentos básicos ¿es óptima?

Todo es mejorable, la lista es adecuada para la epidemiología y la capacidad económica que maneja el país. Es razonable, pero perfectible. (I)