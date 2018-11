Ministerio del Ambiente rescató 18 animales silvestres en Santo Domingo

El Ministerio del Ambiente (MAE) adelantó un operativo en el Centro de Rescate Carlos Becdach, ubicado en el Km 34 de la vía Santo Domingo – Esmeraldas, sector la Concordia, provincia de Santo Domingo. En el lugar rescató 18 animales silvestres.

En un comunicado, la cartera de Estado informó que el Centro de Rescate para el manejo de fauna silvestre, se estableció como tal desde el 9 de septiembre de 2008; sin embargo, actualmente no cuenta con los permisos (patente de manejo de vida silvestre) que le habiliten como tal, pues incumple con los requisitos para albergar fauna silvestre.

Según el MAE, el encierro de cada especie no cumple con los requerimientos mínimos para brindar las condiciones de bienestar; no cuenta con protocolos de ningún tipo, por lo tanto la atención que brindan a los animales que albergan es básica y poco técnica; la escasa nutrición, tanto de animales silvestres como de los animales exóticos, es notable en el grado de condición corporal y los encierros no muestran las condiciones óptimas para albergar fauna silvestre, entre otros aspectos.

Los especímenes de vida silvestre decomisados son tres leones africanos, un pacharaca, un Arasari, un cusumbo, un venado de cola blanca, dos Tortugas motelo, ocho monos capuchinos y un mico.

Los animales serán reubicados en las provincias de Pastaza, Tungurahua y Santo Domingo, en centros de rescate y zoológicos que cuenten con las facilidades para salvaguardar su vida e integridad, informó el Ministerio.



Para el director provincial de Ambiente Santo Domingo de los Tsáchilas, José Luis Cedeño Zambrano, el cierre definitivo de este centro de rescate y el decomiso de los especímenes es necesario, debido a que “no cumple con los parámetros mínimos para garantizar el bienestar de los animales que alberga. Ha sido producto de varias observaciones en años anteriores y no ha mejorado su trabajo en pro del bienestar de la fauna silvestre existente”.

El funcionario señaló que las especies silvestres decomisadas entrarán a un plan de rehabilitación, readaptación y nutrición en los centros de rescate donde irán. “Trabajaremos en conjunto con ellos para reinsertar a todos los que sea posible”.

El operativo fue desarrollado por la Dirección Nacional de Biodiversidad y la Dirección Provincial del Ambiente de Santo Domingo de los Tsáchilas en coordinación con la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional, Fiscalía General del Estado, funcionarios policiales y logística de la(UPMA) y Grupo de Operaciones Especiales (GOE).