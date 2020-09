MIES conecta familias en La Troncal con la entrega de tablets

La viceministra de Inclusión Social, Alba Jalón, realizó este miicoles 9 de septiembre, la entrega de 40 tablets a niñas, niños, usuarias/os de los servicios de Desarrollo Infantil en la parroquia Manuel J. Calle del cantón La Troncal, provincia del Cañar.



Este evento se enmarca en el eje de Inclusión digital de la nueva política social 2020 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, anunciada por el presidente Lenin Moreno.



La entrega de tablets con internet gratuito por un año, es una iniciativa del Ministerio a través de la campaña “Dar Una Mano Digital”, con la cual ya se ha beneficiado a 1.200 familias a escala nacional en su primera fase.



Durante la visita, las familias de Ángela, Arlyn, José, Mileidi, Naidia y Sofía interactuaron con las educadoras del MIES y la Viceministra, quien informó sobre la modalidad en la que se atenderán a niñas y niños: 6 horas a la semana, dos horas diarias, a través de asistencia virtual. Además, se llevará un registro de las actividades para su desarrollo nutricional, cognitivo y de motricidad.



La Viceministra informó que con la entrega de dispositivos tecnológicos se garantiza que los usuarios de los servicios de Desarrollo Infantil sigan dentro de los procesos de formación.

"Muchas de las familias al no contar con un dispositivo e internet piensan que se tienen que retirar del servicio, pero el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES no podía permitir eso; ha sido una jornada muy emotiva, quizá era algo que las familias no esperaban, pedían a sus vecinos, buscaban la forma; pero ahora contarán con el material tecnológico correspondiente para continuar recibiendo los servicios MIES".



Mariuxi Cumbe, madre de la niña Arlyn expresó el agradecimiento al Gobierno Nacional y al MIES. "Me siento muy feliz, están ayudando a las personas que más lo necesitan, mi hija ahora podrá seguir aprendiendo con todas las actividades y aplicaciones de la tablet", dijo.

Por otra parte, Juliana Burgos mamá de José Emiliano, expresó: "Gracias a la tablet mi hijo ya no estará atrasado en sus clases como estaba ocurriendo, agradezco de corazón al MIES y las educadoras".



En la primera fase de la campaña “Dar Una Mano Digital” se entregaron 1.200 tablets en 25 cantones más pobres del país. Hasta diciembre de 2020 se llegará a 18.000 familias con niñas y niños de 0 a 3 años usuarios de los servicios de desarrollo infantil, gracias al apoyo del Banco Mundial a través de un crédito de $ 3.5 millones.



La ciudadanía puede sumarse a esta campaña, a través de donaciones en el portal web: https://www.darunamanoecuador.com/digital/. (I)