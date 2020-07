Campaña "Dar una mano digital" entregará 18 mil tablets en zonas rurales

La falta de conectividad en zonas rurales del país ha sido uno de los impedimentos no solamente para que la ciudadanía esté informada, sino que, además, muchas familias no han podido acceder de manera continua a la educación de sus hijos vía on line. A esto se suma que quienes se benefician de los servicios que presta el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), no han podido atenderse de forma regular a través de la virtualidad.



La viceministra de Inclusión Social, Alba Jalón, explica cómo seorigina la campaña "Dar una mano digital" y a quiénes beneficiará.

¿Desde cuándo se inicia la campaña?



Esta es una iniciativa del Gobiermo Nacional que se da por toda esta situación de la pandemia que la vivimos a nivel global. Parte del objetivo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es el de garantizar la proteccion social; hemos levantado información de los usuarios que no tienen dispositivos tecnológicos o que no cuentan con conectividad.

Hemos empezado en este momento con nuestros usuarios de Desarrollo Infantil, esto es niños y niñas de 0 a 3 años que son usuarios de los servicios, por ejemplo, de los Centros de Desarrollo Infantil, de Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) o los Círculos de Recreación de Aprendizaje.



En el país, una vez que nosotros hemos levantado información, ubicamos que algunos de nuestros usuarios no asisten al servicio virtual porque no tienen tecnología para poder mantenerse en el servicio, entonces parte del proceso en el que el MIES está trabajando es garantizar que los usuarios en situación de pobreza y pobreza extrema se mantengan en el servicio y por eso es que otorgamos esta herramienta que nos ayude a lograr la virtualización del servicio.

¿Cuándo empiezan con la entrega de los equipos?



Empezaremos este viernes 31 de julio, a las 11:00; tenemos un evento masivo en 24 cantones del país, lo vamos a hacer mediante una red en un ejercicio de conectividad donde se van a entregar las tablets con conectividad a los usuarios, a sus familias, y se va a hacer el modelado de cómo son las sesiones en el marco de los servicios de Desarrollo Infantil.

¿Hay algún cantón donde se haga el lanzamiento simbólico?



Sí, en el cantón Santa Elena de la provincia del mismo nombre, vamos a contar con la presencia del Presidente (Lenín Moreno) y del ministro Iván Granda, del MIES.



¿Cuántos equipos van a entregar?



1.200 equipos en este primer momento.



¿Y cuál es la meta que tienen?



18 mil equipos a escala nacional.



¿Hasta cuándo?



Nosotros aspiramos a en unos tres meses haberlo logrado, porque la campaña "Dar una mano digital" siginifica la articulación con la empresa privada. Significa que la empresa privada, en el marco de responsabilidad social, se anime a donar.

En este momento la donación que hemos recibido es por parte de UNIR y de Tik ToK, con eso hemos podido adquirir las tablets y pagar la conectividad por un año, porque la tablet se entrega con el servicio (de internet), pero también, en cooperación con el Banco Mundial, estamos ajustando algunos detalles para lograr con ellos cumplir la meta.



¿Cómo hicieron el sondeo de las personas que no tenían conectividad para estudiar?



El MIES tene presencia en todo el territorio nacional, por lo tanto las educadoras que brindan los servicios registran mensualmente las atenciones que dan. Cuando identificamos que los usuarios seguían pero tenían intermitencia en la atención virtuar levantamos la información de por qué, y es porque no hay conectividad o no tienen el equipo o las dos cosas. Con los técnicos fuimos levantando usuario por usuario en nuestra base (de datos) y hemos podido identificar quiénes no tienen (conectividad).

¿Cómo será el proceso de entrega?



Nosotros tenemos una meta de 18 mil niños en situación de pobreza y pobreza extrema, este proyecto lo empezamos con niños y niñas de 0 a 3 años que son usuarios de Desarrollo Infantil de los servicios del MIES. En esta primera fase vamos a entregar 1.200 tablets, para niños que están ubicados en los 96 cantones priorizados del país.



¿Por qué se han priorizado 96 cantones? Porque es donde hay mayor cantidad de desnutrición. El Gobierno estableció una estrategia de erradicación de desnutrición en 96 cantones y con los niños que están en los servicios trabajamos mucho el tema de nutrición, cuidado, agua segura, vacunación, en relación con otros ministerios.



De estos 96 cantones ubicamos las primeras tablets para 1.200 y continuamos en cooperación con las organizaciones que mencioné hasta lograr los 18 mil.



¿Ha habido deserción justamente por la falta de equipos y conectiviadad en medio de la pandemia?



Efectivamente, pero no es que hay deserción sino intermitencia en las atenciones. Las educadoras se han organizado muy bien, tienen el celular, llaman a una vecina, se contactan con el señor de la tienda, pero nosotros les hemos pedido a las familias, en la primera etapa de la pandemia, el confinamiento.

A esto ubicamos que hubo un mínimo del 5% en todo el país de atenciones no registradas, en plena pandemia, donde hay tanta necesidad, y vimos que habían disminuido, entonces identificamos que no tenían conectividad, por eso decidimos actuar inmediatamente.

¿Actualmente en stock cuántas tablets tienen?



Hemos cubierto las 1.200 con la donación que haremos.



¿Desde cuándo están recibiendo las donaciones?



La plataforma se abre este viernes 31 de julio, es como la de "Dar una mano, sin dar la mano", donde las personas donaban y se iban registrando en la plataforma y tú ubicabas cuánto se iba recabando.

Asimismo, en este momento, desde el día viernes, estará abierta la plataforma "Dar una mano digital".



No hay que desvirtuar el hecho de que se le de una tablet a un niño, es para la familia, para que ellos puedan tener todas sus rutinas en los servicios de Desarrollo Infantil; es la herramienta que nos permite mantenernos en contacto, tener la virtualización de los servicios, porque en esta pandemia tenemos que transformar las realidades.



No hay atención presencial, el MIES no ha suspendido ningún servicio, todos se brindan a través de la virtualización, excepto aquellos donde los usuarios viven, por ejemplo, los centros de acogimiento, los espacios residenciales para adultos mayores, esos están aperturados, pero todas las demás unidades de atención a nuestros usuarios son a través de llamdas telefónicas, videos, etc.



¿Las tablets ya vienen con internet, de qué operadoras?



De Claro y de CNT.



¿Las donaciones de la empresa privada también cubren el costo del internet?



Claro, ya viene la tablet con el chip de la conectividad por un año y garantía y servicio técnico por un año. (I)