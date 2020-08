MIES presentó la campaña "Dar una mano digital" en el país

La mañana de este viernes 31 de julio, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) presentó a escala nacional la campaña "Dar una mano digital" que consiste en la entrega de tablets con conectividad a 1.200 usuarios de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en la primera fase.



El cantón Jama, en la provincia de Manabí, fue el sitio matriz desde donde las demás coordinaciones del MIES se conectaron vía Zoom para ser partícipes de evento.



De esta actividad también participaron los representantes del Banco Mundial, Nelson Gutiérrez; de TikTok, Tom Lehmann; UNIR, el asambleísta Fernando Burbano, funcionarios y familias beneficiadas.

Ana Reyna, coordinadora territorial de los Centros de Desarrollo Infantil en Jama, mencionó que Misión Ternura es un proyecto emblemático que beneficia a los cantones y familias en extrema pobreza.

"Esta modalidad de atención (virtual) depende de los dispositivos y conectividad; hemos trabajado en la teleasistencia brindando atención a los niños...", manifestó Reyna.



En tanto que Nelson Gutiérrez, del Banco Mundial, sostuvo que "este esfuerzo es una respuesta a la pandemia que ha golpeado especialmente a los sectores más pobres que tiene el país y que requieren de este tipo de respuesta. El esfuerzo de 'Dar una mano digital' es una respuesta innovativa y es una nueva forma de entender el servicio público y todo el aparato institucional se pone al servicio del ciudadano".



Enfatizó que para ello hay que proteger al capital humano, "no es sustituir un servicio sino enriquecerlo". Asimismo destacó que hay que evitar que los niños caigan en desnutrición, ya que son una pieza fundamental. "Esperamos estar a la altura de esta iniciativa y cumplir con las metas de Misión Ternura; comprometemos el apoyo del Banco Mundial en mantener la sonrisa de estos niños y mantenerlos saludables".



Desde los distintos cantones se pudo obervar a madres con sus pequeños hijos en brazos, quienes recibieron de manos de los coordinadores del MIES las tablets con conectividad, las mismas que no solo servirán para educación sino para la atención de los distintos servicios que presta este ministerio.



Durante su intervención, el titular del MIES, Iván Granda, manifestó que los representantes de UNIR, de TikTok, ha sido importante para construir un proyecto conjunto con la empresa privada con amplia responsabilidad social y empresarial.



"Las personas de TikTok decían que la única vacuna existente es la educación hoy por hoy. Nelson Gutiérrez (Banco Mundial) decía que para el trabajo en esta nueva normalidad, el dispositivo es una herramienta para que puedan cumplir su rol y su trabajo aquellas personas que hacen del día a día el amar a los hijos, personas que confían en el MIES, CDI y CNH", comentó.





Asimismo, Granda enfatizó en que al MIES le tocó reinventarse y que "estas son las primeras 1.200 tablets que podemos al servicio de personas que no tenían ningún tipo de dispositivo y mucho menos internet; 1.200 de 18.000 en esta primera etapa; de ahí comprometer y agradecer al Banco Mundial pues ellos son parte del proyecto, de este vagón de sueños que busca que estemos conectados (...).



Mencionó que van a trabajar en 96 cantones, "vamos a cumplir con nuestros niños, con los padres de familia, con las madres CDI, CNH, con los GAD parroquiales, cantonales, provinciales una nueva realidad que es la realidad del cuidado de niños (...) Puede ser que estas 1.200 tablets signifiquen la posibilidad de cuidar una familia a través de un dispositivo digital, porque el dispositivo digital no solo es la tablet es el acceso a internet, es el acceso a información".



Granda añadió que empiezan con la entrega de 1.200 tablets, pero que el compromiso del presidente Lenín Moreno, del Banco Mundial, implica que 18.000 padres que hoy no tienen un dispositivo tecnológico, cuenten con este, con internet con el acompañamiento del MIES "que es el ministerio de la familia, del amor y que permite construir realidades distintas en cada hogar".

Es así que 13.716 tablets corresponderían a los 96 cantones priorizados, por su situación de vulnerabilidad y desnutrición, y las 4.375 serán destinadas a cantones no priorizados, pero en situación de pobreza.

Entre los beneficiados se encontraba María Gonzales, madre de familia, quien recibió su dispositivo. "Esta tablet servirá para que mi hijo reciba sus clases; estoy muy agradecida por el apoyo que nos están brindando".

Asimismo, Sonia Tenezaca, quien es beneficiaria de los servicios del MIES en la provincia de Cañar, mencionó que la tablet servirá para que su hijo pueda realizar los trabajos que envían las educadoras de dicha cartera de Estado. "Ahora en esta pandemia es muy útil, muchas gracias al Gobierno".

Es de resaltar que la deuda que mantiene el MIES con el Banco Mundial ( $ 126.6 millones) serán destinados a la atención de servicios de desarrollo infantil.



Durante el evento, se transmitió un video de parte del Jefe de Estado, mostrando los programas sociales que se ejecutan desde el Gobierno central es favor de los niños y familias en vulnerabilidad. (I)