¿Qué plantea este proyecto?

Es para reconocer al personal médico y administrativo que trabaja en las casas de salud y que ha brindado servicios en la pandemia. Primero, reconocer a los fallecidos producto del contagio del covid-19; y segundo, establecer la tan merecida estabilidad laboral en el sector y para que sus familias puedan recibir reconocimientos, como una pensión vitalicia de un salario básico y el acceso a colegiaturas para sus hijos, así como planes habitacionales, entre otros.

¿Cómo avanza en la AN?

Como el presidente (Lenín Moreno) envió la Ley Económico-Urgente, la Comisión de Desarrollo Económico acogió algunos de los elementos de este proyecto, como el referido a que a los postgradistas se los pueda contratar como médicos mientras estudian y que se generen las plazas de devengación que no estaban contempladas.

¿Si estos puntos son incluidos en aquel proyecto, qué pasará con el suyo?

Voy a pedir a la Asamblea que tramite otros puntos, como la nominación de héroes y heroínas a los fallecidos por el covid-19, que se entreguen estos reconocimientos y que se haga un reconocimiento a través de acto solemne y de memoria a estos caídos. Y que se haga un registro único de aquellos fallecidos.

¿Qué piden los gremios médicos con los cuales tuvo contacto?

Hay decisiones en Salud que muchos en el sector han rechazado, como los despidos, a los cuales me sumo en términos de la preocupación. Entiendo que no ha sido en las áreas asistenciales, sino en las administrativas, pero me han enviado comunicados de trabajadores que tienen una carga muy fuerte de trabajo y están desbordados en sus funciones. Esperaría que se puedan reconsiderar las decisiones. Hay un déficit agudo y una carga emocional. Estos mensajes de desvinculación desmotivan al personal y la atención. Hay que dar al personal de Salud todas las garantías posibles: bioseguridad; estabilidad laboral y también un salario digno. (E)