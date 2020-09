María Alejandra Muñoz: “La ética se construye desde el cierre de las brechas sociales"

Pasar de lo coyuntural a lo esencial, poner en el centro de la discusión lo que realmente vale la pena para desacelerar los daños de la pandemia, fue la reflexión planteada por la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, en el conversatorio virtual Sumando Voluntades EC, que busca juntar esfuerzos del Estado, empresa privada, sociedad civil, academia y cooperación internacional, para generar una visión compartida de desarrollo con mecanismos que permitan superar la crisis.



Producto del COVID-19, las brechas sociales incrementaron en el Ecuador. Una de ellas es la brecha de conectividad, donde más de 5.3 millones tuvieron un gran desafío de aprendizaje desde casa, mismo que ha sido trabajado por el Ministerio de Educación y Ministerio de Telecomunicaciones para desacelerar los daños.



A esa brecha se suma la concentración de la pérdida de empleo en jóvenes de 18 a 29 años en un 50%; afectación a los medios de vida por la caída de ingresos, incremento de violencia de género. También el acceso a los servicio de salud en la emergencia sanitaria disminuyeron principalmente para los grupos más vulnerables por el acceso limitado a hospitales, especialmente en prevención y promoción relacionado a salud materno infantil, adultos mayores, salud mental, entre otros.



Definir las problemáticas profundas del país es el centro del objetivo, y la Vicepresidenta enfatizó en que hay un tema al que hay que responder con celeridad y seriedad desde todos los sectores y que compromete el desarrollo del país: la desnutrición crónica infantil.



En Ecuador 1.5 de cada 5 niños menores de 5 años sufre desnutrición crónica infantil, está comprometiendo su vida, su entorno y la prosperidad y desarrollo del país al no cerrar un índice que para otros países ya es un tema superado.



En este marco, la Vicepresidenta hizo un llamado a impulsar esfuerzos conjuntos para promover sociedades éticas y abrir espacios de participación de la ciudadanía.



“La ética se construye desde el cierre de las brechas sociales, no solo desde la lucha por la no impunidad, sino empezando por la preocupación y atención auténtica por el acceso a la igualdad de oportunidades”, puntualizó.



Uno de los ejes prioritarios de la gestión de la Vicepresidenta, dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Hambre cero, es la lucha por reducción de índices de desnutrición infantil.

Sanar, comer y producir, tres ejes de una gestión de 42 semanas de la Vicepresidencia de la República que se enfoca en la atención prioritaria a la desnutrición infantil y el desarrollo de capacidades plenas de los niños, niñas y adolescentes. (I)