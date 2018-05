El lupus afecta más a las mujeres que a los hombres

El país no cuenta con un registro del número de personas que padecen esta dolencia, que no tiene cura. El tratamiento representa alrededor de $ 600 mensuales.

A los seis años de vida comenzaron las primeras taquicardias, sin razón aparente, en Lizeth Valenzuela. Recibió tratamiento y su vida continuó, sin embargo, 6 años después, tras presentar sangrados nasales constantes y eliminación de proteína en la orina le diagnosticaron lupus.

Se trata de una enfermedad autoinmunitaria (el propio sistema ataca a las células sanas por error), que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, entre otros.

En el país no existe un registro de cuántos pacientes sufren de esta patología, que no tiene cura y se mantiene de por vida. Este jueves 10 de mayo se recordó el día internacional de la enfermedad que afecta a cinco millones de personas en el mundo y 2.000 en el país, aproximadamente.

Lizeth perdió el cabello y aunque recibe medicación hay momentos en que los dolores son intensos y no puede levantarse. “La gente cree que es flojera o vaguería para no hacer alguna actividad, pero no es así. Hoy estoy bien y mañana nadie sabe, así es la enfermedad de cambiante”.

Ella se graduó de auditora y ejerció la profesión por 2 años, pero los continuos ausentismos laborales le obligaron a dejar su trabajo porque no entendían cómo cambiaba de estado de salud tan rápido.

La paciente recalca que “hay mucho desconocimiento y eso también nos afecta porque incluso no tenemos un carné de discapacidad. Esta enfermedad realmente nos vuelve muy limitados”.

Por ello los pacientes que padecen de lupus realizaron el jueves 10 de mayo un plantón en la Plaza de la Independencia, en Quito.

El objetivo fue pedir a las autoridades la visibilización de este problema médico y la dotación de medicinas de calidad.

En promedio una persona con esta patología requiere entre $ 500 y $ 600 al mes para adquirir sus medicamentos. “Tuve 2 amigos (varones) con esta enfermedad. Por su condición económica fallecieron porque no tuvieron para comprar las medicinas”.

La esmeraldeña Jéssica Coello, de 34 años, recibió el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (el más común) hace 7 años, pero hace una década ya presentó los primeros síntomas, como dolores articulares.

La mujer manifiesta que “lastimosamente no hay profesionales que diagnostiquen a tiempo la enfermedad, por lo que es necesario una especialización profunda de los reumatólogos para un dictamen temprano”.

Cuenta que su hijo Aarón también tiene lupus, por lo que su actividad es limitada.

“La afectación que produce es total, a veces al sistema respiratorio, a los riñones, pero no es contagiosa”.

La patología se presenta casi siempre en personas mayores de 15 años; en el 90% en las mujeres y solo ataca al 10% de los hombres.

Según Gabriel Orejuela, presidente de la Fundación de ayuda y defensa de los derechos de la salud, es necesario que el gobierno garantice mejores medicinas para paliar los efectos del lupus.

“Es necesario que se visibilice este problema para que exista diagnóstico oportuno, se sepa cuántos y dónde están los pacientes con esta enfermedad y se les dé la ayuda médica y psicológica que requieren en toda su vida”.

Las personas con lupus tienen especial riesgo de presentar arterioesclerosis (endurecimiento de las arterias), lo que les impide moverse, pues al hacerlo sienten dolores intensos. (I)

Diagnóstico

Tipos de la patología

Existen 4 tipos de lupus: eritematoso sistémico, eritematoso cutáneo, inducido por medicamentos y neonatal, que es el menos común y que genera problemas hepáticos en los bebés, pero que luego de algunos meses desaparece.



90 por ciento de los casos de lupus está presente en las mujeres y solo el 10% restante ataca a hombres.

Síntomas del lupus

Entre los síntomas están erupciones en la piel, dolores intensos de cabeza, sangrados, molestias articulares, etc.