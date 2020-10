Los patógenos en la boca inducen cáncer oral, según un estudio

Patógenos que se encuentran en los tejidos que rodean los dientes contribuyen a un tipo de cáncer oral altamente agresivo, según un estudio publicado en la revista de acceso abierto 'PLOS Pathogens' por Yvonne Kapila, de la Universidad de California, y sus colegas.



Además, el estudio muestra que la formación de cáncer oral mediada por patógenos es inhibida por una bacteriocina, un péptido antimicrobiano y probiótico que es producido por bacterias.



El carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello es uno de los cánceres más comunes en todo el mundo. De hecho, representa el 90% de todas las neoplasias malignas orales y tiene una tasa de supervivencia de cinco años pobre que no ha cambiado en décadas.



Los factores de riesgo, como el tabaquismo, el consumo de alcohol y la infección por el virus del papiloma humano, por sí solos no han sido suficientes para explicar la incidencia y la naturaleza agresiva de los COCE. Otros factores, como los patógenos orales, pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo, la progresión y la metástasis del tumor de COCE, aunque esto no se ha explorado bien.



Kapila y sus colaboradores probaron si este carcinoma es promovido por patógenos periodontales, es decir, aquellos que afectan las estructuras que rodean y sostienen los dientes.



Descubrieron que tres tipos de patógenos periodontales ('Porphyromonas gingivalis', 'Treponema denticola' y 'Fusobacterium nucleatum') mejoraron la migración, la invasión y la formación de tumores de las células de OSCC en ratones.



Estos efectos fueron mediados por interacciones entre dos vías de señalización: integrina / FAK y TLR / MyDD88. Los procesos mediados por patógenos fueron inhibidos por el tratamiento con nisina, una bacteriocina y un conservante de alimentos de uso común.



Según los autores, este estudio ofrece la primera evidencia directa de que una bacteriocina inhibe la formación de cáncer oral mediada por patógenos periodontales. Además, los hallazgos sugieren que la nisina podría tener un amplio potencial terapéutico como agente antimicrobiano y anticanceroso, y como inhibidor de la formación de cáncer mediada por patógenos.



Los autores concluyen: "Dado que un péptido de bacteriocina probiótico, la nisina, rescata esta carcinogénesis mediada por patógenos, estos hallazgos podrían promover el tratamiento del cáncer oral y establecer un nuevo paradigma para el tratamiento del cáncer centrado en terapias basadas en antimicrobianos". (I)