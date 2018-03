Las primeras mujeres ‘reeducaron’ a vicentinos

Melani y Milena Ortega, de 18 años, son hermanas gemelas. En 2012 ingresaron al colegio Vicente Rocafuerte (VR) de Guayaquil que antes de ese año solo era masculino.

Durante seis cursos lectivos ellas compartieron las horas de recreo y tuvieron que entender el comportamiento de sus compañeros de salón, incluso, prefirieron su amistad porque consideraban que eran más sinceros.

Ambas recordaron que a su llegada al plantel temieron sobre cómo las iban a tratar. Ellas habían cursado sus primeros años en una escuela exclusiva de niñas.

“Los chicos al inicio nos trataban como hombres, insultaban frente a nosotras, nos empujaban, pero con el tiempo mejoró la conducta de ellos. Los docentes tampoco sabían cómo abordarnos porque nunca habían trabajado con niñas en las clases”.

Ellas relataron ayer esas experiencias durante la graduación de los bachilleres en el emblemático centro porteño. Pero la diferencia de este año fue que por primera vez se incorporó una promoción de vicentinas.

Melani se destacó entre las tres mejores puntuadas del plantel. Su nota fue de 9,20/10 en la modalidad de Bachillerato Internacional.

La subsecretaria de Educación de la Zona 8, Érika Laínez, precisó que la Costa ya cuenta con 162.740 nuevos bachilleres. En el Vicente Rocafuerte se formaron 854, 275 mujeres y 579 hombres.

La funcionaria destacó que entre los establecimientos emblemáticos que implementaron la coeducación hace seis años están el Guayaquil, Dolores Sucre, 28 de Mayo, Aguirre Abad y Amarilis Fuentes Alcívar.

Hasta 2014, según datos del Ministerio de Educación, funcionaban 22.908 instituciones educativas mixtas.

Óscar Mejía, vicerrector del VR, felicitó a las jóvenes. “Hoy ustedes ya son parte de la historia. Lograron el campeonato de fútbol femenino, obtuvieron el primer lugar del concurso nacional de oratoria, matemática y dibujo”.

Karolina Benítez, de 17 años, fue otra de las estudiantes con mejor promedio. Ella obtuvo 9,72 en el bachillerato de Contabilidad. “Siempre quise estudiar en este colegio por su historia. Aquí se formaron varios presidentes y para mí, ser vicentina me abrirá muchas oportunidades en la universidad”.

Kathy Caicedo, la tercera mejor calificada con 9,10 en la especialidad Comercio, reconoció que inicialmente no la entusiasmó matricularse en el VR. “Tuve que luchar contra las burlas de mis compañeros, por ser mujer y afro; pero mis padres me enseñaron a ser disciplinada y aquí era lo contrario. Me costó que dejaran de meterse conmigo”.

En cambio, para Kimberly Ángulo, de 18, ingresar a esta unidad le permitió desarrollar su carácter y seguridad. “Es un honor graduarme en un colegio emblemático”.

Fue el único que la aceptó por su buen puntaje. Su madre Emoraisa anteriormente, sin éxito, ingresó los documentos en el Rita Lecumberri, Colegio Guayaquil y el 28 de Mayo. Ella, que pertenece al Bachillerato Internacional, terminó con 9,10/10.

“Al inicio me rehusaba a tener amigos varones, pero luego acepté la idea. Me di cuenta de que era importante llevarme mejor con ellos y los orientaba con los ejercicios de matemáticas. Desde que hay mujeres en el plantel, los chicos dejaron de alborotarse cuando veían pasar a una chica en la calle”. Ella hoy se postulará a las carreras de Medicina o Derecho.

Asimismo, Yanitza Galarza, de 17, estudiará docencia. “Cuando me gradúe quiero ser profesora de las nuevas promociones de vicentinas”. Para ella, ser parte de la primera promoción evidenció que las estudiantes dejaron una marca e iniciaron algo más.

En la zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán) ayer recibieron su título 19.340 bachilleres técnicos y 569 de educación especializada e inclusiva. Las ceremonias serán hasta el 8 de marzo. (I)