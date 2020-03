De $ 250 a $ 6.000 gasta una familia en la graduación

Las ceremonias de graduación terminaron en la Costa, pero no así las celebraciones. Estas aún se extenderán hasta las primeras semanas de marzo, de acuerdo con lo planificado por los padres de familia de los nuevos bachilleres del país. Pero ¿cuánto dinero destina una familia para los regalos y para celebrar la fiesta de grado de los hijos?

El gasto empieza con la compra, el alquiler o la confección del vestido, los zapatos para las mujeres y el terno para los hombres. Otro rubro lo ocupan las fotos y el alquiler de la capa y el birrete.

Sin embargo, el mayor presupuesto que los padres de familia destinan va dirigido al baile de graduación. Para el festejo, que incluye el salón o la pista de baile, el buffet, las bebidas soft ilimitadas, los arreglos florales, la decoración y el DJ, una familia puede gastar entre $ 600 y $ 2.000. La torta, los bocaditos y el maestro de ceremonia suman otros $ 245.

Juan Duque prevé que su hijo Henry, quien se gradúo del colegio Vicente Rocafuerte, disfrute de una sencilla fiesta este 7 de marzo. Para ello destinará $ 300. “Los costos en estos días están muy elevados. Yo mismo le voy a preparar la comida porque me dedico a eso”.

Asimismo, Carolina Cucalón relató que sus padres gastaron $ 120 en la compra del vestido, los zapatos y el alquiler de la muceta y el birrete. Además pagaron $ 600 por el alquiler del local, la comida, las invitaciones y la decoración.

Su madre, Gladys Méndez, decidió aportar en la decoración y ponerse creativa. Utilizó las letras decoradas que sirvieron para su fiesta de 15 años y confeccionó un cofre en forma de birrete. “Mi mamá es la más emocionada con que yo me gradúe porque ella no lo pudo hacer”, contó.

Carolina ha esperado con ilusión el día de su graduación. “He estado ansiosa por graduarme, por la fiesta y por ponerme mi vestido”.

La joven fue la encargada de dar el discurso en su colegio durante la ceremonia de grado. Ella fue una de los 172.270 graduados en todo el país por estos días, según cifras oficiales del Ministerio de Educación del Ecuador.

Otros, como Natasha Morales, prefirieron desistir de la reunión a cambio de un smartphone. “Pedí que me regalaran algo que usara y me sirviera para cuando ingrese a la universidad y ellos me complacieron”.

En cambio, Annie Calle recibió de regalo un anillo de grado bañado en oro blanco que tenía como insignia una VR de vicentina. Este fin de semana celebró con su familia su logro como bachiller.

Su progenitora, Martha Moreno, narró que por meses prepararon la fiesta “hasta que llegó el día”. Ella y su esposo gastaron más de $ 1.500 entre alquiler, accesorios y maquillaje que usó para la incorporación y en la fiesta de graduación.

De acuerdo con la organizadora de eventos Evelyn Sánchez, hay diversas formas en la que los padres planifican la fiesta. Lo hacen reuniendo una cuota desde que empieza el año lectivo.

Otros deciden celebrar en grupo para que salga más económico. En estos casos la planificación se realiza con anticipación. Explica que hasta $ 6.000 cuesta el alquiler de un salón cerrado con todo incluido y show. “Todo depende de lo que desee el cliente”.

Señala que aunque ella trabaja de forma personalizada hay casas de eventos que ofertan paquetes desde $ 12 por persona, pero sin el salón. Mientras que cuando se lo incluye aumenta a $ 20 y hasta $ 100 por persona. “Todo dependerá de la facilidad de pago de la que disponga el padre de familia y lo que proyecte gastar”.

La madre de familia Marjorie Pérez prevé gastar $ 250 en comida, bocaditos, torta y bebidas. “Este es un día importante que queremos que quede de recuerdo”.

En su caso empezó la planificación del festejo desde febrero de 2020. Mientras, Carmen Segura optó por hacer un pequeño préstamo para comprar todas las cosas y hacer la reunión en su casa. “A mis cinco hijos les he hecho al menos una pequeña fiestita y Alejandro no será la excepción”.

Wendy Noriega, de Eventos Chiquiwen, explica que el paquete para 50 invitados que incluye solo la decoración, el buffet, la torta en cajitas, el personal de servicio y los bocaditos tiene un valor de $15 por persona. Dijo que por la alta demanda del paquete que incluye el local este ya no está disponible, al menos por esta semana. (I)