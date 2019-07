Jugos desintoxican el cuerpo y mejoran salud

Limpiar el organismo de las toxinas acumuladas es necesario para todas las personas y la ingesta de frutas y vegetales ayuda a liberarlas. Los zumos detox, en el caso de Sandra Mercado, que preside el Centro de Biomagnetismo BioMagSM, están clasificados por colores.

El primer grupo es el de alimentos rojos y morados, que están relacionados con la regulación de sangre y el corazón. En el segundo están los amarillos y anaranjados, que tienen que ver con la piel, tejidos y el colágeno.

En el tercer grupo se encuentran los verdes y blancos, relacionados con la regeneración celular y el cerebro. Para Mercado, una vez que están identificados los alimentos las personas los pueden consumir según sus necesidades.

Para empezar un régimen detox es necesario que sea supervisado por una especialista, puesto que el organismo se puede descompensar por la falta de los nutrientes necesarios, recomienda Andrea García, bioquímica nutricional y creadora de la página Bluepeppers.

Sin embargo, al ingerir este tipo de combinación de alimentos no se afecta la salud, salvo que las personas tengan una condición médica específica. Es como decir que las ensaladas le pueden hacer daño a las personas, lo compara García, al resaltar que esos son los jugos: una combinación de vegetales.

Es normal que las personas que no han consumido este tipo de combinaciones se sientan un poco afectadas, porque el cuerpo reacciona, al menos en la parte digestiva. Pero para saber que no se trata de una afectación a la salud es necesario tener asesoramiento profesional.

Por ejemplo, Manuel tiene 50 años y cada cierto tiempo consume un jugo desintoxicante, pues siente que su cuerpo lo necesita para sentirse mejor. Es frecuente que, sobre todo en las ciudades principales, haya locales que vendan ese tipo de jugos. En su caso lo ingiere para disminuir los niveles de colesterol, que pueden afectar su salud y causarle somnolencia y pesadez.

Mercado recomienda primero limpiar el colon con una buena hidratación, para que los zumos se absorban de manera correcta. Ella sugiere que los tres primeros días se prepare el intestino para los jugos detox, son ayunos en los que se ingieren agua natural y frutas picadas.

Coincide con García en que para que el resultado sea efectivo se necesita asesoramiento. “Por ejemplo, si llega una persona con problemas de estreñimiento, lo primero que se debe hacer es que el intestino funcione de forma adecuada”.

Otro caso frecuente es que las personas puedan estar llenas de gases y tener el estómago hinchado, eso es consecuencia de que no elimina correctamente los alimentos que consume. “Tenemos que hacer que eso pútrido se afloje y se elimine”. Luego ya vienen los zumos para que se absorban.

Es importante recordar que los alimentos verdes tienen clorofila, pero no es recomendable que solo se ingiera este tipo de alimentos, sino que también deben alternarse, un día los rojos y después los amarillos. O combinar los tres tipos de jugos.

Mercado menciona que es importante que las personas empiecen a cambiar su forma de alimentación. “Arrancar de golpe cambiando toda la alimentación es complicado, pero puede ser que hoy en lugar de merendar un arroz con menestra me tomo un zumo, ya es un avance”.

Uno de los principales errores es realizar una dieta basada en jugos detox solo para bajar de peso, porque puede que se consiga el objetivo, pero como no es parte de una decisión de vida, las personas retomarán las malas costumbres alimenticias y no servirá de nada. Agrega que es importante que no se tome como una moda, sino como un compromiso pensando en el bienestar personal.

Lina, de 60 años, recuerda que era habitual que su mamá le diera huevo con alfalfa, o berro con tomate de árbol. Esa costumbre la aplicó cuando fue madre por primera vez, pero con el pasar del tiempo, cuando nacieron sus otras dos hijas, esta costumbre ya quedó solo para el recuerdo, aunque trata de mantener una alimentación balanceada, con ensaladas variadas.

Una combinación recomendada por Mercado consta de agua de coco, pepino, pimiento, perejil, apio y como opcional jugo de limón. Se recomienda colocar todo en el extractor, o la licuadora, e ingerirlo una vez al día tres días seguidos. En el caso de García, no recomienda ingerir muchas frutas. (I)