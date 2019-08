La inocouidad alimentaria evita las infecciones

Los alimentos insalubres son la causa más común de las enfermedades diarreicas. Cada año enferman 550 millones de personas, de las cuales 220 millones son niños menores de 5 años, según lo destaca la Organización Mundial de la Salud.

Se calcula que 1 de cada 10 personas padece de alguna de las enfermedades diarreicas en el mundo. Ecuador no es la excepción de esta realidad.

Las enfermedades inflamatorias infecciosas del estómago lesionan los órganos y pueden, indirectamente, generar apendicitis, colitis, entre otras; esto debido a que los intestinos se inflaman, aunque no existen estudios específicos que demuestren que el comer alimentos sin respetar las normas de inocuidad causen este tipo de dolencias.

El presidente de la Federación de Médicos, Ernesto Carrasco, enfatiza en que las medidas de higiene y aseo al momento de tener contacto con los alimentos es producto de la migración, porque son estas personas quienes se han inclinado por la venta informal. Resalta que los productos industrializados no están exentos de contaminación porque, por lo general las personas que los venden no tienen acceso a servicios higiénicos y por ello no pueden realizarse una adecuada limpieza de las manos, eso genera las infecciones gastrointestinales.

En Ecuador, una de las principales causas de morbilidad es la apendicitis según el registro que lleva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y aumentan anualmente. El apéndice es un pequeño órgano junto al intestino, que afecta mayoritariamente a los hombres. Se conoce como apendicitis cuando este se inflama

El médico clínico Alfredo Serrano explica que el apéndice colapsa luego de las frecuentes infecciones. Él lo atribuye, entre otras cosas, a ingerir alimentos sin las normas de inocuidad necesarias.

Aunque aclara que la ingesta de comida contaminada no está oficialmente entre una de las causas de apendicitis, el galeno afirma que podría existir una relación entre el repunte de casos y la proliferación de venta de alimentos en las calles.

Un informe que se presentó en la Escuela Politécnica del Litoral (Espol) mostró resultados alarmantes sobre la contaminación de la comida que se vende en la vía pública y mercados de las principales ciudades del país.

Las cifras que tiene información de 2018 fueron obtenidas en Guayaquil, Quito y Cuenca; el seminario-taller Avances en Biociencias e Inocuidad Alimentaria en Ecuador fue organizado por VLIR Network Ecuador y la Maestría en Biociencias Aplicadas de la Politécnica.

Guayaquil presenta la mayor cantidad de alimentos contaminados por coliformes fecales y e coli. La temperatura y el clima de la Costa podrían ser factores factores que inciden; sin embargo, no exime de encuentros de otras bacterias como salmonella spp y listeria spp presentes en algunas muestras tomadas en las otras dos ciudades, Quito y Cuenca.

Este estudio, además, llegó a la conclusión de que la contaminación de estos agentes patogénicos se inmiscuyen en cualquiera de los eslabones de la cadena de producción desde sus materias primas hasta los productos terminados. (I)