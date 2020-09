Humanos invernaron durante la Edad de Hielo en el norte de Europa

Antiguos cazadores se quedaron en la parte más fría del norte de Europa en lugar de emigrar para escapar de las gélidas condiciones invernales de la última Edad del Hielo.



La evidencia de huesos de zorro ártico muestra que las comunidades que vivieron hace unos 27.500 años cazaban para alimentarse pequeñas presas en las inhóspitas llanuras del norte de Europa durante los meses de invierno.



Los investigadores no han encontrado evidencia de viviendas, lo que sugiere que las personas solo se quedaron por un corto tiempo o vivieron en tiendas de campaña en el área excavada, Cracovia Spadzista en el sur de Polonia, uno de los sitios más grandes del Paleolítico superior en Europa Central. Hasta ahora no estaba claro si la gente se retiraba a otro lugar cada invierno para evitar el frío intenso.



El doctor Alexander Pryor, de la Universidad de Exeter, quien dirigió el nuevo estudio, dijo: "Nuestra investigación muestra que los duros climas invernales de la última edad de hielo no fueron una barrera para la actividad humana en el área. Los cazadores tomaron decisiones muy específicas sobre dónde y cuándo matar a sus presas ".



Los habitantes de Cracovia Spadzista hace unos 27.500 años mataron y masacraron a un gran número de mamuts lanudos y zorros árticos en el sitio. Por primera vez, el equipo de investigación pudo reconstruir detalles de cómo se movían los zorros en el paisaje antes de morir, y también en qué época del año murieron, mediante el análisis de la química interna y las estructuras de crecimiento del esmalte de sus dientes y Raíces



El análisis de los dientes de cuatro de los 29 zorros cazados muestra que cada uno nació y creció en un lugar diferente, y que había emigrado decenas o cientos de kilómetros a la región antes de ser asesinados por cazadores, mediante trampas, caídas u otros métodos de captura, tanto para sus pieles gruesas y calientes como para la carne y la grasa como alimento. Los cadáveres se llevaron de regreso al lugar para ser desollados y descuartizados.



El análisis del cemento dental de al menos 10 individuos de zorros demuestra que la mayoría murió entre fines del invierno y fines de la primavera, probablemente a fines del invierno. Los zorros variaban en edad, desde subadultos hasta muy viejos.



El estudio ha sido publicado en Journal of Archeological Science.



Se encontraron alrededor de 2.400 huesos de zorro ártico a unos 30 metros al sur de una enorme concentración de huesos de más de 100 mamuts lanudos individuales que dominan el sitio, en un área utilizada para la producción de herramientas líticas y el procesamiento de presas más pequeñas.



El estudio sugiere que el zorro ártico colonizó la zona porque recorría largas distancias temporada tras temporada, algo que todavía hace hoy, para encontrar comida.



El doctor Pryor puntualizó que "el zorro ártico proporcionó tanto alimento como pieles a los cazadores del Paleolítico, con sus abrigos de piel llenos de longitud a principios de diciembre; este pelaje de invierno generalmente comienza a desprenderse a principios de la primavera. También acumulan importantes reservas de grasas corporales estacionalmente que son mayores desde finales de otoño durante la temporada de invierno y no comienzan a agotarse gravemente hasta principios de la primavera. Lo más probable es que los cazadores se centraran en los zorros a finales del invierno, antes del inicio del desprendimiento de pieles y la pérdida de reservas de grasa críticas. de restos de zorros encontrados en el sitio sugiere que lo que estaba sucediendo era una estrategia de adquisición deliberada y organizada en lugar de una simple caza incidental".



El análisis de los dientes sugiere que los cazadores se dedicaron a la caza invernal a gran escala de zorros árticos solitarios que se extendían ampliamente por el paisaje. El sitio se usó como campamento base para visitas de alcance para mantener líneas de captura y para procesar pieles.



Cracovia Spadzista fue uno de los sitios más septentrionales de Europa central durante el Gravetiense tardío, cuando gran parte de la región de las llanuras del norte ya había sido abandonada. La temperatura media anual estuvo entre -1,0 ° C y +4,3 ° C. (I)