GLBTI recuerdan el dia contra la homofobia con besos

Con cantos como "homofobia no mas" o "¿Qué queremos? Respeto e inclusión", grupos GLBTI realizaron el denominado "besos diverso", acto simbólico con el que buscaron demostrar que ellos tienen los mismo derechos para demostrarse amor con sus parejas que el resto de los ciudadanos.

Diane Rodriguez, presidenta de la Asociación Silueta X, aseguró que es la séptima edición de la actividad.

Aseguró que se busca sensibilizar a mas personas y cambiar la opinión que tienen hacia los GLBTI. "Creen que somos pervertidos, cuando un beso sin importar que sea entre hombres o mujeres es muestra de afecto y es un derecho como lo tiene un heterosexual".

Para Carlos Loor, uno de los transeúntes que se detuvo en a leer las pancartas, ellos tienen derecho de ser libres. "Ante los ojos de Dios mucha gente dirá que es aberrante pero yo pienso que no hay que juzgarlos. Mientras no se metan conmigo o mi familia, no deben ser discriminados", opinó. (I)