Estudiante de Yachay Tech combate la resistencia a los antibióticos

Una investigación que permite combatir la resistencia a los antibióticos, principalmente en los pacientes que tienen implantes de rodilla y cadera, fue creada por una estudiante ecuatoriana, de Yachay Tech, de 23 años.

Se trata de Alanis Chicaiza, estudiante de la Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería de la Universidad Yachay Tech, quien creó esta terapia no invasiva, basada en la aplicación de radiofrecuencia variable con capas de grafeno. Esto ayuda en el control y prevención de biofilm en prótesis (adherencia de células bacterianas sobre una superficie).

Este proyecto permite la esterilización no invasiva y tiene la misma eficacia que los tratamientos que utilizan corriente directa. Al utilizar el grafeno, que es biocompatible y es un bioconductor, este puede revestir las prótesis ubicadas en el cuerpo humano.

Alanis también presentó un poster científico sobre la “Prevención de incrustaciones bacterianas utilizando películas delgadas basadas en grafeno”, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Santiago de Chile.

Esta presentación llamó la atención de investigadores internacionales, quienes le hicieron presentar su investigación ante todos los científicos asistentes de la “IX Escuela Internacional Nanoandes Chile 2019”, realizada en octubre del año pasado.



Actualmente la universitaria está escribiendo un artículo científico denominado: “Frequency dependence on the prevention of bacterial fouling on thin-films based on PLGA/graphene nanoplatelets”, para la revista especializada del American Chemical Society (ACS), la sociedad científica e investigativa de Química más importante del mundo, ubicada en Estados Unidos. (I)