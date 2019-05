“Hay que tomar un generador avanzado para producir más colágeno”

El doctor Johan Brike, de Bélgica y graduado en la Universidad de Lovaina, estuvo en Guayaquil para participar en el I Congreso Internacional de Medicina Deportiva y Ciencias Afines.

El médico europeo es un experto en temas como la osteoartritis y en la reparación de los cartílagos. Él explica algunos mitos y verdades sobre el colágeno.

Actualmente se habla mucho de la importancia del colágeno en el cuerpo humano. ¿Cómo una persona puede saber que tiene esta carencia?

Un indicio es la piel. Algunas manifestaciones son falta de la elasticidad en la piel, pero se presenta de manera más evidente en la zona del contorno de los ojos (líneas de expresión).

A medida que las personas avanzan en su edad pierden este elemento. Esto ocurre desde los 30 años de edad. En la menopausia las mujeres tienen grandes disminuciones.

¿Para qué sirve?

El colágeno es el componente estructural de todo el tejido conectivo y se encarga de proporcionar fuerza a los huesos, cartílagos, piel, cabello y uñas. No solo se trata de un tema estético, sino que es un componente importante de los tejidos.

¿Cómo se restituye la pérdida?

Hay varias maneras de compensarla. Se debe consumir alimentos ricos en proteínas, pero eso no es suficiente porque no es la cantidad que requiere el cuerpo. Por ejemplo, los deportistas o personas que se ejercitan requieren más.

Por ello se requiere tomar un generador avanzado. En el mercado (como el ecuatoriano) hay un producto con colina y silicio, que ayudan a generarlo.

¿De qué sirve consumir colágeno?

Cuando se lo toma o se lo ingiere alimenta al cuerpo, pero este lo desecha después de poco tiempo. Por eso lo más importante es ayudar a que el cuerpo lo genere.

Por ejemplo, si uno se queda sin cabello, no come cabello para que aparezca de nuevo, no tiene mucho sentido.

Lo importante es buscar la manera de fortalecerlo. Hay productos que van directo al torrente sanguíneo, que se encargan de ingresar a las células generadoras de colágeno y proceden a su reactivación. (I)