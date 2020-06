"Estamos construyendo una nueva normalidad con un enfoque de derechos"

El aislamiento por la pandemia ha permitido un reencuentro de la familia, pero también ha evidenciado las debilidades que la sociedad no resuelve, como la violencia intrafamiliar y la protección de las personas más vulnerables, entre ellas los ciudadanos más jóvenes del país.

Francisco Cevallos, titular del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, se refiere a los esfuerzos de la política pública que apuntan a resolver estas falencias.

¿Qué cifras se manejan oficialmente sobre la niñez y la juventud en el país?

En Ecuador viven 6,1 millones de niños, niñas y adolescentes, el 35% de la población, principalmente en las zonas urbanas. Ellos son mayoritariamente mestizos. El país ha logrado casi universalizar la educación básica, con el acceso del 96,5% de la población. La mayoría de niños entre 5 y 14 años se encuentra en educación básica; en el bachillerato, entre 15 y 17 años, tenemos el 72%. Otro 28% está fuera. La última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señala que en las adolescentes entre 15 y 17 años, uno de sus problemas en los últimos 12 meses ha sido la violencia social y, dentro de esta, la violencia sexual.

Este es un tema que ha afectado a 2 de cada 10 adolescentes en ese rango. Tres de cada cuatro ingresos hospitalarios de niñas y adolescentes se da por síndrome de maltrato, principalmente en el sistema educativo y en los hogares.

Preocupan también temas de movilidad humana para los extranjeros que viven en el país. Afortunadamente tenemos un sistema educativo y un sistema de salud que los acoge. Hay cerca de 70.000 estudiantes, básicamente venezolanos y colombianos, lo que en términos de derechos es importante. En cuanto a la lactancia materna, 6 de cada 10 niños y niñas, en los primeros dos años, reciben lactancia materna de forma exclusiva. Tenemos problemas, sobre todo con la malnutrición, tanto en niños menores de 2 años, donde 1 de cada 4 sufre de desnutrición crónica, y 1 de cada 8 niñas y niños menores de 5 años tiene obesidad y sobrepeso. Otro dato es que hasta 2019 la primera causa de muerte en adolescentes es el suicidio. La segunda causa de muerte son accidentes de tránsito.

¿La pandemia agravó la situación social y de derechos de la niñez ecuatoriana?

Prefiero no hacer una elucubración, pero un tema que nos preocupa de esta situación es lo que han atravesado los menores, porque la emergencia sanitaria trae consigo también otras afectaciones directas o indirectas, no solamente en los temas de salud. Sin duda alguna, los temas emocionales y de salud mental pesan por el hecho de que han pasado un tiempo de aislamiento en sus hogares, con poco espacio para la socialización y de que se ha restado los tiempos de actividad física. No tenemos una evidencia clara y directa para poder decir que esto es lo que ha ocurrido a escala nacional estadísticamente, pero los números pronto vamos a revisarlos.

¿Cuál fue el acuerdo de la reciente reunión con representantes cantonales, organismos y ONG?

Hemos constituido un grupo de trabajo de 10 ministerios sobre temas de protección integral de la niñez y la adolescencia en la emergencia. Estamos construyendo de manera articulada, consensuada y participativa un plan de acción para la protección integral de ellos en la época de pandemia y para la pospandemia hacia 2030, sobre cuáles son las acciones para cerrar las brechas en los temas que nos preocupan, desarrollar los planes de manera adecuada, no solo pensando en este momento específico de la emergencia sanitaria, sino después de esta etapa.

¿En qué debe enfocarse el país en la nueva normalidad?

Estamos construyendo cómo queremos que sea esa nueva normalidad, con un enfoque de derechos. Así como creamos protocolos para la construcción, el transporte y la movilización aérea, hay que crear los protocolos para que nuestros niños, niñas y adolescentes se encuentren nuevamente bien.

Esta etapa de aislamiento sin dudas pudo haber afectado algunos derechos de la población en general, pero también se estaba precautelando la vida, un derecho fundamental.

A partir de este momento estamos ya generando un espacio de encuentro social con todas las precauciones sanitarias, con los criterios de protección de los niños, niñas y adolescentes.

¿Qué papel juega este Consejo para la Igualdad Intergeneracional?

Los Consejos de Igualdad son instancias creadas por la Constitución de 2008 con la intención de precautelar los derechos de grupos de atención prioritaria (niños, jóvenes, adultos mayores, movilidad humana, género, personas con discapacidad, pueblos y nacionalidades). Estos Consejos realizan una acción permanente de formulación de política pública con las entidades rectoras y ejecutoras de la política pública.

Hacemos el seguimiento y evaluación de la política pública y la observancia cuando se dan situaciones donde esta no funciona para que sea reformulada. Aquello junto con la articulación de las entidades del Estado, con los diferentes niveles de Gobierno, para fortalecer el sistema nacional de protección. (I)