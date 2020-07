Cinco mil niños se sensibilizan con los derechos de las personas con discapacidad

La Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida (STPTUV), a través de la Misión Las Manuelas, impulsa acciones encaminadas a sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de las personas con discapacidad, bajo el principio de no dejar atrás a nadie, es decir, promoviendo su inclusión.



“Fortalecer la inclusión, la solidaridad y la igualdad es nuestra prioridad como Estado y es una apuesta contundente a la construcción de una cultura universal de paz; por esto, desde el Plan Toda Una Vida implementamos acciones positivas enfocadas en la inclusión de las personas con discapacidad y en el respeto de sus derechos”, indicó Rocío de Moreno, presidenta Ad Honórem del Comité Plan Toda Una Vida.



Para promover un sistema educativo inclusivo, el Gobierno Nacional desarrolló la Guía para la Inclusión a través del Juego dirigida a docentes, brigadas de Las Manuelas y personal de los distritos educativos del Ministerio de Educación. Estos espacios participativos utilizan como herramienta el juego y beneficiarán a más de 15.000 estudiantes a escala nacional.



En este contexto, para concienciar sobre la discapacidad a más de 5.000 niños y a las familias de las urbanizaciones de la Misión Casa para Todos, la STPTUV capacitó, de manera virtual, a los gestores territoriales sobre la inclusión, empleando como herramienta pedagógica el libro Volamos Juntos, escrito por Andrea Villasmil de la Fundación Camina Conmigo.



El texto cuenta la historia de un niño con autismo. “Este cuento nos enseña sobre la riqueza de la diversidad y que la discapacidad se encuentra en el entorno y no en la persona”, dijo María Gabriela Avellán, presidenta de dicha fundación.

Avellán menciona que la Fundación Camina Conmigo se dedica a capacitar a los colegios para lograr hacer inclusiones de forma responsable, respetuosa y productiva. Al ser madre de Lucas, el protagonista del libro "Volamos Juntos" y quien padece de autismo de alto funcionamiento, ha trabajo arduamente en lograr la inclusión infantil en los primeros años de vida. Este trabajo a temprana edad tiene una gran ventaja: los niños no tienen prejuicios, no marcan diferencias, no discriminan, no minimizan, no maltratan. Por el contrario, aceptan, acogen, acompañan, observan, disfrutan.

También, como parte de este trabajo, desde enero hasta julio de 2020, se han capacitado a 1.162 funcionarios del Hospital Carlos Andrade Marín, Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión del Ministerio de Educación y del equipo técnico de la STPTUV, con el propósito de eliminar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en la sociedad.



“Debemos asumir que todos somos diferentes y esa es la virtud de la diversidad. Somos iguales en dignidad, en derechos, en obligaciones, pero a su vez, somos distintos. Poder convivir con esas diferencias es el gran reto que tenemos como sociedad”, sostuvo Isabel Maldonado, Secretaria Técnica del Plan Toda Una Vida. (I)