Elija comer sano en Navidad y Año Nuevo

Siempre tenemos la costumbre de comer un poco de todo en las festividades de diciembre (Navidad y fin de año). Chocolate, pan de pascua, relleno, rompope, sin olvidar el plato fuerte. Todos esperamos con ansias las invitaciones a cenar con familiares, amigos y la comida que también se prepara en la propia casa.

Pero qué tan conveniente será mezclar alimentos altos en grasas y muy azucarados? María José (Pepa) Falquez @saludconsaborbypepa técnica en gastronomía compartió tres recetas que ayudarán en esos días (24 y 31 de diciembre) llevar una alimentación más ligera, comiendo saludable y reemplazando algunos alimentos para sentirnos satisfechos y nada pesados.

''La propuesta gastronómica es que no se sobrecargue el plato con tantos carbohidratos y azúcares. Tampoco con demasiados lácteos ya que en esta temporada queremos ponerle crema de leche, quesos cremas y yogurt a todas las preparaciones. Tratemos de evitar esa saturación de sabores'', advirtió la experta.

Pepa aclara que diciembre no es un momento idóneo para un cambio de hábitos. ''Si no comiste bien todo el año, no vas a comer bien justo en Navidad, pero si es una oportunidad de hacer nuevos sabores, por eso la propuesta es de crear un plato que nos de ese gusto por comer'', explica.

Así la recomendación es que el plato fuerte debe tener solo un carbohidrato y este puede ser: Pasta, arroz, papa, camote, -esto es del gusto de la persona o la familia- acompañado de una ensalada. ''Si se deciden emplatar con dos carbohidratos, que este sea en porciones pequeñas'', dijo.

Sobre la proteína, Pepa recuerda que no existe problema en la cantidad, lo que sí sugiere es que debería ser condimentada de manera natural con hiervas y especias. También podría ser adobada con cervezas artesanales, cidra de manzana y vinos (tinto-rosado).

Cerdo en salsa de champiñones y vino, Ensalada primavera y Aguacates rellenos; son las recetas que nos comparte María José Falquez y cuya preparación es rápida y sin complicaciones. ''Hay cosas que se pueden hacer la noche anterior'', dice Pepa quien propone que ''la comida sea parte de las festividades y no un estrés''. (I)

Revisa las recetas completas

*Cerdo en salsa de champiñones y vino

Ingredientes

2 tazas de hongos secos de pino, remojado con vino y cortados al gusto

1 taza de vino tinto dulce

1 taza de refrito licuado ( 1 pimiento rojo, 1 verde, 1 cebolla perla , 2 dientes de ajo)

1 cdita de comino

2 cdas de aceite de oliva

sal

Preparación

Condimentar el cerdo con el licuado y el comino, enviar al horno a 170 grados centígrados de 40 minutos a 1 hora.

En una olla agregar el aceite de oliva y el licuado junto con los hongos. Cocinar a fuego lento por 10 minutos.

*Ensalada Primavera

Ingredientes

1 taza de vegetales a su gusto, sugerimos brócoli

4 tazas de fideos de maíz

1 tazas de frutas frescas al gusto, sugerimos duraznos y uvas.

Aderezo : 1/4 taza de aceite de oliva ajo en polvo y sal

Preparación:

Mezclar el aderezo y todos los ingredientes, servir con hojas frescas de lechuga.

*Aguacate relleno

Ingredientes

1/2 aguacate por persona, saca un poco del medio para el relleno y majarlo.

1 cda yogurt griego por persona

4 unidades por persona , camarones cocinados en agua y sal por 3 minutos.

1 puñado perejil fresco

4 tomates cherry cortados al medio, por persona.

sal

jugo de 1 limón.

Preparación:

Mezclar todo y rellenar el aguacate.