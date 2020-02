Ecuador continúa gestiones para evacuar a estudiantes de Wuhan

El canciller José Valencia informó que el Gobierno nacional continúa explorando vías para la evacuación de los estudiantes ecuatorianos residentes en Wuhan que deseen retornar a Ecuador.

Los nueve estudiantes ecuatorianos que residen en esta ciudad china, epicentro del brote del nuevo coronavirus, se encuentran recluidos en sus residencias como ocurre con los estudiantes de otros países y los mismos residentes de Wuhan, según los protocolos de las autoridades chinas, explicó Valencia.

Reiteró que la Embajada de Ecuador en China se mantiene en contacto permanente para asegurarse que los estudiantes estén provistos de alimentos y servicios básicos adecuados. Adicional, esta legación diplomática les envió una provisión de mascarillas especiales.

"Los estudiantes no han sido afectados (con el virus), están en buen estado físico según ellos mismos han expresado", apuntó Valencia. Pero además se tiene listo personal especializado para un acompañamiento psicológico.

Valencia explicó que han recibido cartas de algunos familiares de los estudiantes-todos mayores de edad- así como de algunos de los jóvenes que solicitan apoyo para su retorno a Ecuador.

No obstante, el Canciller indicó que "de lo que sabemos al menos dos estudiantes ecuatorianos preferirían continuar en Wuhan", bajo la cuarentena dispuesta por el gobierno de China.

La Embajada de Ecuador en el país asiático, a solicitud de la Cancillería, exploró las opciones de evacuación por vía terrestre desde Wuhan hasta otro punto de China.

Anotó que esta misma posibilidad fue solicitada por otros países latinoamericanos, sin embargo, las autoridades de Wuhan dijeron que ya no era posible, por motivos de fortalecer el control sanitario.

Valencia indicó que en estas circunstancias, y conociendo que un país latinoamericano iba a evacuar a sus ciudadanos por vía aérea, se tomó contacto con las correspondientes autoridades a fin de incluir a los ecuatorianos en el vuelo de evacuación, opción que también otros países de la región exploraron conjuntamente. Pero tampoco fue posible debido a la capacidad del avión que estaría disponible a mediados de febrero y de otros aspectos logísticos.

Por ello, señaló, el Estado ecuatoriano "continuará explorando otras opciones para la evacuación en condiciones que garanticen la integridad de los estudiantes". Enfatizó que por el momento ningún país de la región ha podido hacer la extracción de sus nacionales.

En ese orden, Valencia dijo que el país no cuenta con una aeronave para realizar una operación tan compleja en estas circunstancias. "El Ecuador no cuenta con un avión ambulancia así grande que pueda permitir hacer este recorrido. No se puede mandar cualquier aeronave, no se puede mañana por ejemplo fletar un avión de TAME y mandarle", señaló.

Añadió que el avión que viaje con esa misión debe llevar una tripulación de relevo, ya que no pueden volar 15 horas de ida y 15 de regreso sin descanso. Además, debe contar con un equipamiento especial para garantizar que al llegar a la zona sus tripulantes no se expongan al contagio.

Por su parte, varios familiares de los jóvenes expresaron su preocupación y desespero porque puedan regresar al país, por lo cual pidieron al Gobierno nacional que gestione su retorno en un avión de Brasil que estaría por realizar esta operación.

Indicaron que una ciudadana con doble nacionalidad logró ser evacuada. Ahora restarían 8 estudiantes y un niño.

En declaraciones a la prensa, los familiares ratificaron que la Embajada de Ecuador en China se mantiene en contacto con ellos y que les entregaron un aprovisionamiento adicional de tres mascarillas por cada uno, pero en el caso de la alimentación, deben correr el riesgo de salir a buscar los alimentos.

En Ecuador no existen casos reportados con coronavirus luego que diera negativo el examen a un ciudadano de origen chino que ingresó al país el 21 de enero último. (I)