Reportados 191 casos de coronavirus en  24 países además de China

Un total de 191 casos por el nuevo coronavirus (2019-nCoV) se reportan en 24 países además de China, según informó este miércoles 5 de febrero la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De ese total, al menos 31 han viajado a China tras el brote de la epidemia, reportada por la nación asiática el 31 de diciembre de 2019.

"Outside #China there are 191 #2019nCoV cases in 24 countries & one death, in the #Philippines.



Of those, 31 cases are in people with no travel history to ??, but all are close contacts of a confirmed case or of someone from Wuhan"-@DrTedros