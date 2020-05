La nueva fase del distanciamiento requiere disciplina y organización

El Gobierno es claro en las reglas a seguir e insiste en que no se trata de una reactivación social o comunitaria, sino de una reapertura gradual y coordinada de la actividad comercial y productiva, acorde con la situación sanitaria.

Las autoridades nacionales han dejado en claro que el país no regresa a la normalidad de los primeros meses de 2020, pues la emergencia sanitaria por el covid-19 se mantiene; de ahí que el lunes 4 de mayo se iniciará la fase de distanciamiento social.

Sin embargo, las reglas son precisas, sobre todo en aspectos como movilidad, actividades laborales y comerciales. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, explicó que los ciudadanos tienen una alta responsabilidad en esta nueva etapa.

Se requiere de más organización y disciplina para el seguimiento de las reglas -mencionó-, además de seguir los protocolos de seguridad, como lavarse las manos constantemente, uso de la mascarilla, mantener la distancia interpersonal, desinfección antes de llegar a la casa, al igual que en las oficinas.

“Ya lo ha dicho el Presidente: no se termina la emergencia. Pasamos a una nueva etapa, donde no hay una reactivación de la vida social y comunitaria. Tendremos una reactivación paulatina, prudente, de actividades productivas; tenemos que minimizar cualquier movimiento y contagio entre la población”, manifestó Romo.

Daniel Pontón, experto de seguridad, comentó que el proceso de semaforización es un proyecto que el Gobierno ha trabajado con anterioridad. Considera que, de cierta manera, es un paso a una aparente normalidad.

Para el analista, la propuesta del Gobierno de semaforizar los cantones es interesante. Sin embargo, cree que aún no es el tiempo para cambiar a esta metodología. “Están creados los COE como una instancia burocrática, organizacional, pero a veces no podemos hacer un símil de que los cantones de Quito, Guayaquil y Cuenca funcionen igual que los otros, pues no todos tienen las mismas capacidades y emergencias”.

Pontón comenta que se viene un desafío inmenso para los gobiernos locales. En lo que respecta al manejo de emergencias; se está aprendiendo sobre la marcha el manejo de protocolos.

Santiago Orbe, experto en seguridad, señala de su lado que así tienen más autonomía y capacidad los alcaldes de tomar decisiones, acorde con la realidad, con sus necesidades y con sus presupuestos.

El experto explicó que cuando el Estado “cede la potestad” a los gobiernos autónomos descentralizados funcionan de mejor manera, puesto que rompen la lógica tradicional donde existe una estructura burocrático, vertical, como el COE Nacional, que determina las decisiones de los municipios.

“Es desde abajo hacia arriba que se puede enfrentar la crisis. Está el ejemplo de Taiwán, de Países Bajos, de Cuba”. Asimismo, manifiesta que los municipios tienen lógicas administrativas y dinámicas propias para solventar la crisis.

A Orbe le parece coherente la decisión del Gobierno, pues existe una correspondencia y corresponsabilidad para enfrentar la emergencia. (I)