El 20% de los desechos tecnológicos es reutilizable

Un informe emitido por siete entidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que menos del 20% de la basura electrónica mundial se recicla correctamente.

Por ello, se reclama una acción global para poner en práctica en este sector el nuevo concepto de la economía circular.

Los autores del estudio destacan la necesidad de mejorar los procesos de recogida selectiva y reciclaje creando cadenas de valor globales.

Además recomiendan la defensa del uso de nuevas tecnologías para crear modelos de negocios de servicio (con una menor utilización de objetos y materiales), un estricto seguimiento de productos y programas de devolución de fabricantes o minoristas.

Solo en el 2018 se generaron 50 millones de toneladas de basura electrónica (el equivalente a 4.500 torres Eiffel), cifra que aumentará a 120 millones hasta el año 2050.

“El problema es que la basura derivada de los artefactos puede ser tóxica, especialmente las baterías. No es biodegradable, lo que supone una grave incomodidad para el planeta. No obstante, eso no quiere decir que no puedan haber soluciones”, reza en el texto. Entre los países desarrollados, Irlanda, Noruega, Suiza y EE.UU. lideran la lista de producción. (I).