El confinamiento invita a reflexionar sobre lo vital del suelo y la naturaleza

Hoy, debido a la pandemia que mantiene confinado al mundo para evitar el contagio de covid-19, los alumnos de escuelas y colegios no podrán realizar actividades por el Día Mundial de la Conservación del Suelo.

Es decir, no habrá contacto directo con la naturaleza, pero sí podrán reflexionar sobre su importancia y aprender a cuidarla y respetarla, tomando en cuenta que el 95% de alimentos que se producen y consumen los seres humanos vienen de los suelos.

Según expertos, la lección que nos deja a la humanidad es que no solo cada 7 de julio, sino a cada momento se debe reflexionar sobre la importancia de los suelos y la amenaza de la desertificación, un fenómeno que debe su origen a tres causas: deforestación, uso desequilibrado del suelo y mal uso de la mecanización.

Ese fenómeno no es ajeno al país. Por ello, no hay que olvidar que se trata de un recurso no renovable y que la pérdida de los suelos constituye uno de los principales problemas ambientales a escala mundial. (I)