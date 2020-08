Las clases continuarán de manera no presencial en todo el país

A través de un comunicado, este domingo 23 de agosto, el Ministerio de Educación informó que las clases continuarán desarrollándose de manera no presencial a escala nacional, tanto en el régimen Costa como en el Sierra-Amazonía.



Las actividades educativas seguirán efectuándose mediante la fase 1 del Plan Educativo Aprendemos Juntos en Casa, metodología que fue puesta en marcha desde el inicio de la emergencia sanitaria y ha atendido de manera asertiva a toda la comunidad educativa.



El viernes 21 de agosto de 2020, en preparación a una siguiente fase -a partir del 1 de septiembre-, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional resolvió autorizar los planes piloto de retorno progresivo a clases presenciales presentados por los establecimientos: Alemán Humboldt, de Guayaquil y Samborondón; y Balandra-Cruz del Sur, de Guayaquil.



Los padres, madres de familia y representantes de estas instituciones en cuestión decidirán -de forma voluntaria- el retorno presencial o no de los estudiantes.



Es importante aclarar a la ciudadanía que esto no significa que todas las instituciones educativas del país retornarán a clases presenciales, sino que solamente las entidades aprobadas en la resolución y las que lo soliciten al COE Nacional y sean autorizadas como planes piloto tendrán la facultad de hacerlo paulatinamente, cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad.



Razón por la cual se encarga a las Mesas Técnicas Nacionales N° 5 “Educación en Emergencia” y N° 2 “Salud y APH”, realizar el monitoreo quincenal del pilotaje e informar de su implementación al COE Nacional sobre sus resultados.



Toda unidad educativa que plantee un plan piloto de retorno progresivo a actividades presenciales deberá cumplir con el siguiente esquema: 1.- Presentación: las unidades educativas deberán mostrar al COE Nacional la propuesta (plan piloto); 2.- Revisión: las Mesas Técnicas Nacionales N° 5 y N°2 revisarán la propuesta; 3.- Decisión: de no haber observaciones en la propuesta por parte de las Mesas Técnicas Nacionales N° 5 y N°2, el COE Nacional aprobará el inicio de la implementación del pilotaje.



Esta cartera de Estado ratifica su compromiso de garantizar la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes y continuará trabajando de manera permanente con las instituciones, públicas, privadas y con la sociedad civil con la finalidad de mejorar la calidad de la educación en el país; garantizando siempre la seguridad y la salud de los menores. (I)