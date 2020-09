Las clases en la ruralidad, cómo enfrentarlas ante la falta de conectividad

El inicio de clases en la Sierra y Amazonía, este 1 de septiembre de 2020, supone un esfuerzo tanto de los padres de familia como de las autoridades del ramo para que los niños puedan educarse desde sus casas, modalidad adoptada por la pandemia del covid-19.

En estas dos regiones, 1’822.615 estudiantes regresan a clases con la expectativa de la enseñanza vía on line. Sin embargo, cómo hacen aquellos niños cuyos padres no poseen los recursos para que tengan las herramientas necesarias para estudiar: computadora, teléfono celular o una tablet y, sobre todo, internet.

Según Global Digital Record, el 79% de los ecuatorianos (13,8 millones) tiene acceso a Internet y el 89% (15,6 millones) cuentan con servicio de telefonía celular.

Adriana Paucar vive en Tena y es madre de dos niñas de 6 y 8 años de edad; ella es médico y su esposo posgradista. Cuenta que con mucho sacrificio han podido adquirir lo necesario para que las dos menores inicien sus clases.

Sin embargo, menciona, hay muchos niños en comunidades de la ciudad de Tena, por ejemplo, que no tienen acceso a internet, a una computadora, “porque a veces en las comunidades no son uno o dos niños, sino que las familias tienen entre 5 y 8 hijos, entonces no van a tener 8 computadoras por ejemplo, es bastante compleja la situación en ese sentido”.

Paucar enfatiza en que la educación ya no es gratuita en el país, pues el niño tiene que acceder a internet, “cómo hacen esos niños del páramo, del Oriente, de las comunidades, imagino que en la Costa también el índice de pobreza es bastante alto; no se han visto las soluciones de cómo esos niños van a tener acceso a internet. Y también los profesores que tienen que tener internet para impartir sus clases”.

En ese sentido, la viceministra de Educación, Isabel Maldonado, explicó que los padres de familia pueden ingresar a sus hijos al sistema educativo fiscal, “no se pueden generalizar las situaciones”.

Aclaró que aquellos padres de familia que tenían a sus hijos en instituciones particulares deben tomar en cuenta que estas también tienen un rango de cobros. “Tenemos planteles particulares que cobran $ 1 y $ 60, el 47% de nuestras instituciones particulares están en ese rango, y hay otras que cobran hasta $ 2.000, entonces los padres de familia lo que tendrán que ver es que pueden mantener a sus hijos en una institución educativa particular, talvez por un menor costo o pueden cambiar a sus hijos a una institución educativa fiscal que no tiene costo alguno”.

En este periodo lectivo existen 112.000 nuevos inscritos, “que es el 12% más de los que tuvimos el año anterior”.

Con recto a la conectividad, Maldonado indicó que como Ministerio están trabajando desde el mes de marzo bajo el plan “Aprendemos juntos en casa”, que fue creado y desarrollado para el trabajo educativo, para el proceso enseñanza y aprendizaje en estos tiempos de pandemia.

“Este plan no es un plan educativo que busca una educación 100% virtual, tiene también un enfoque para llegar a los estudiantes que no tienen conectividad, con recursos educativos y con contenido educativo; es así que hemos creado contenido educativo a través de radio y televisión”.

Resaltó que el 90% de las familias del país tienen acceso a radio y televisión y/o televisión, y contenido radial, a través de la TV. Además se han creado fichas pedagógicas que antes se actualizaban cada semana y ahora tienen una planificación mensual basada en proyectos, estas son subidas a la plataforma, a la página web para los docentes, para que puedan transmitir a estos estudiantes o también para el estudiante que quiera ingresar directo a la plataforma, mencionó la Viceministra.

Destacó que para las familias que no tienen conectividad, las fichas pedagógicas les llegan impresas a sus hogares. “El docente lo que busca es distintas maneras o métodos para llegar a sus estudiantes, ya sea a través de una llamada, de WhatsAap o incluso hemos visto que muchos están realizando visitas esporádicas en las zonas más rurales o juntándose con un grupo de estudiantes una vez a la semana, depende de cada una de las zonas y de los casos”.

Apoyo de los GAD

La funcionaria manifestó que una forma de apoyar tanto a los docentes como a los estudiantes para que puedan acceder a la conectividad es a través.

“Cada distrito está trabajando con los GAD para que estos puedan ofrecer y extender la conectividad a los distintos hogares, muchas veces a través de las plazas. También estamos trabajando con el Mintel para que los infocentros y megainfocentros sean centros que ofrezcan wifi a los lugares más cercanos. Tanto los docentes como los estudiantes que se puedan acercar a estos espacios abiertos como plazas, parques donde tendrán wifi remotos”.

Solicitud de clases presenciales

Si bien hay un gran número de padres que no desean que sus hijos regresen a clases presenciales por temor a un contagio con el virus del covid-19, la Viceministra precisó que han recibido 60 solicitudes de la Amazonía. “Depende mucho de la comunidad educativa y de las instituciones educativas que se sientan preparadas para poder regresar presencialmente”. Una de las zonas rurales que ha hecho esta solicitud es Pimampiro.

“Entonces depende un poco de cada zona, de cómo se está organizando y haciendo estas solicitudes (…) Cada institución tiene que desarrollar su propio plan de continuidad educativa y retorno progresivo a las aulas”, añadió.

En la provincia de Zamora Chinchipe, 31.449 niños, niñas, adolescentes y jóvenes iniciaron su año lectivo de manera no presencial.

La coordinadora de Educación Zona 7, Magda Salazar González, indicó que continúa la aplicación del plan educativo “Aprendemos Juntos en Casa”, para dar continuidad al proceso de aprendizaje de los estudiantes.

En la Zona 7, hay 71.789 estudiantes en el sistema fiscal; 9.755 en el sistema particular; 22.889 en el sistema fiscomisional y 1.224 en el sistema municipal. En total, la población estudiantil es de 105.657 estudiantes.

Salazar informó que, con la finalidad de garantizar la educación, el Ministerio abrirá el proceso de matrícula extraordinaria, así como los traslados desde el 7 de septiembre de 2020 hasta el 14 de enero de 2021.

Comunidades de la Amazonía

Las comunidades rurales de la región amazónica son las que menos acceso a conectividad tienen. De allí que los docentes incluso se trasladan a los hogares de las familias con niños en etapa de escolaridad.

Fernando Martínez, coordinador de Educación de la Zona 2, que comprende las provincias de Orellana, Napo y toda la provincia de Pichincha a excepción del Distrito Metropolitano, mencionó que la realidad rural en cada una de las provincias es totalmente diferente.

Por ejemplo, detalla que la ruralidad del cantón Puerto Quito, al noroccidente de Pichincha, es totalmente diferente de la Amazonía.

“Si bien es cierto que tenemos un problema grande de conectividad a nivel de toda la zona, también hemos generado un apoyo a través de nuestros compañeros docentes para llegar no solamente con el tema de conectividad sino también con las guías pedagógicas a cada uno de los territorios que conforman la Coordinación Zonal 2”.

Martínez indicó que en Napo, por ejemplo, tienen una articulación con los docentes a través de las autoridades de las instituciones con los GAD parroquiales, con los líderes comunitarios, presidentes comunitarios y los padres de familia. “Existe el acompañamiento y ese empoderamiento; nuestros docentes inclusive visitan en domicilio, en territorio, a las familias en la parte de la Amazonía”.

Ayuda de los tamberos

De allí que hace referencia que incluso llegan al cantón Aguarico, en Orellana, cuya accesibilidad es vía fluvial, en botes. “Y las instituciones de allá hemos generado el tema del apoyo de los compañeros tamberos (propietarios de canoas y lanchas) para que ellos movilicen a los docentes a las diferentes comunidades (…) Y generamos el tema de entrega de las guías pedagógicas”.

El Coordinador coincidió con la Viceministra en que existe el pronunciamiento de varias instituciones rurales, de los padres de familia, que quieren retornar a clases presenciales. “Ya ha habido pedidos por escrito formalizados por los comités centrales de padres de familia para generar este tema de reintegro a clases de manera presencial".

En ese sentido, están realizando el levantamiento sobre todo del tema hidrosanitario de la infraestructura de esas instituciones para generar el tema de la logística, el plan de contingencia y que se pueda aprobar.

“A través del Ministerio de Educación también estamos trabajando en un proyecto que genera el apoyo por los GAD y con diferentes entes para que se nos done tablets y cargarles el contenido curricular para que los estudiantes puedan trabajar con el material digital. Estamos articulando de esta manera sobre todo en esas áreas donde vamos a tener rápida conectividad a corto plazo la conexión y habilitación de internet”, manifestó.

En la Zona 2, 192.003 estudiantes regresaron a clases en 2: 910 instituciones educativas.

El 1 de septiembre, el viceministro de Gestión Educativa, Andrés Chiriboga, destacó que “este año lectivo que inicia es diferente lo que convierte necesariamente a este grupo de estudiantes, docentes, directivos de instituciones, padres, madres y representantes en una generación especial que con su trabajo conjunto en esta difícil época venció al covid-19 desde la educación”.

Al respecto, Daniela Briceño Rodríguez, estudiante del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, del cantón Loja, mencionó que “sueño con ser una gran representante de mi país a donde quiera que vaya, siempre llevando en el corazón a mi familia, amigos, raíces, y el apoyo de mi madre”.

“Este año escolar es muy diferente a los demás, porque no existe la emoción de encontrarte en un aula con tus compañeros. Ahora es el momento de emplear el ingenio, la resiliencia y el esfuerzo dinámico entre autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia para avanzar en la educación”, añadió Alisson Ochoa Espinosa, estudiante de la Unidad Educativa Fiscomisional Juan XXIII, cantón Yantzaza, en Zamora Chinchipe. (I)