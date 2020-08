COE Nacional aprobó plan piloto para retorno voluntario a clases en Guayaquil

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional informó la aprobación de un plan piloto para el retorno voluntario a las aulas en un solo colegio de Guayaquil.

Según el organismo, esta medida se aplicará a partir del 1 de septiembre próximo.

María Paula Romo, ministra de Gobierno, anunció que mañana será oficializado la propuesta y que se concretará en el colegio Alemán Humboldt, situado en el sector de Los Ceibos, en el norte del Puerto Principal.

La ministra realizó un recorrido en las instalaciones del plantel, junto con el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. La visita se realizó para constatar la implementación de normas de bioseguridad para minimizar el riesgo de contagios de covid-19.

El recorrido contó con la presencia de Andreas Gersong, rector del colegio y la cónsul de Alemania, María Gloria Alarcón.

En declaraciones a medios de comunicación, la ministra explicó que dicho plan será para medir un retorno paulatino a clases, tanto en el sector público como en el sector privado.

"Se está preparando un plan piloto de retorno voluntario y progresivo a actividades presenciales en el sistema educativo. Desde el #COENacional se están analizando varios proyectos para el sector público y privado, en las zonas rurales y urbanas", dijo la ministra

Esto se llevará a cabo tomando las condiciones de los planteles para priorizar la salud de los estudiantes, de los profesores, así como el personal administrativo.

En ese sentido, advirtió que el envío de las clases va a ser voluntario. Reconoció que habrá familias que no desean enviar a sus hijos a los planteles educativos. "El envío de los niños a clases presenciales va a ser voluntario", señaló.

La Secretaria de Estado indicó que dentro de las medidas de prevención no habrá espacios de conglomeración de alumnos. Por ejemplo no habrá atención en los bares escolares; los niños tendrán que llevar su colación desde la casa. También está previsto que los estudiantes vayan a recreo en momentos diferentes.

Además, en las primeras semanas, los niños tendrán que ir un solo día a la semana, para mantener el control del cerco epidemiológico.

Con esto, las autoridades de salud y de educación podrán realizar una evaluación si se puede o no implementar estos planes.

Reacción sobre la medida

Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, reaccionó sobre la disposición del COE Nacional que aprobó la

implementación del Plan Piloto.

En declaraciones a la prensa, Viteri indicó que las clases presenciales están suspendidas en lo que resta el año lectivo 2020-2021 por seguridad de los estudiantes.

"En Guayaquil no va haber plan piloto ni plan presencial ni plan a corto ni mediano plazo en este año lectivo. No habrá clases presenciales, no podemos arriesgar a nuestros niños y jóvenes cuando recién le estamos cogiendo las riendas al covid-19 en esta ciudad", expresó la alcaldesa. (I)