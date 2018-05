Estudiantes en Chile marcharán para denunciar cambios en la educación pública

La vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Amanda Opazo, dijo este miércoles a los periodistas que "el gobierno ya no puede jugar a desconocer el porqué los estudiantes secundarios nos manifestamos en Chile".



"Exigimos un plan de rescate de la educación pública con recursos para mejorar la infraestructura de nuestros liceos, la incorporación obligatoria de la educación sexual en todos los niveles y un mecanismo de acceso a la educación superior que no nos discrimine socioeconómicamente", añadió Opazo.



Asimismo, la vocera de la Cones manifestó que "no nos quedamos en solo exigir, por eso el documento entregado contiene propuestas en cada materia".



Manifestó su esperanza de que el ministro se tome más tiempo en estudiarlas y debatirlas "que en seguir intentando apagar el fuego con bencina mediante declaraciones en prensa".



Respecto a la movilización de la próxima semana, Opazo aseguró que "el 9 de mayo nos movilizamos sí o sí en la denominada marcha el 'pingüinazo'".



"De la intendenta (Karla Rubilar) depende si es con o sin permiso. Si de verdad al gobierno le importa la infancia, que nos deje expresar nuestras ideas", aseveró la portavoz de Cones.



El "movimiento de los pingüinos" fue el nombre que recibió el movimiento estudiantil secundario en Chile durante el año 2006.



Este movimiento se inició como una toma de colegios (al terminar el primer semestre del año escolar), que reclamaba una mejora sustancial de las condiciones de infraestructura en que se desempeñaba la enseñanza, pero también, desde el principio, apuntaba a reformular la calidad de la enseñanza y el rol del Estado como agente en dicho proceso.



A partir de ese año, los "pingüinos" continuaron con sus grandes movilizaciones en pos de una mejor educación pública y gratuita.



Amanda Opazo precisó a Efe que en el Ministerio de Educación entregó un documento de 15 hojas que contempla una serie de propuestas de la Cones a esa entidad.



Destacó que la marcha, que arrancará a las 08:00 (10:00, hora de Chile) y contará con el apoyo de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que congrega a la mayor parte de las federaciones de estudiantes de las universidades chilenas. (I)