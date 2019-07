Alimentos sanos mantienen la salud de los celíacos

Dejar de comer gluten y sus derivados no es cuestión de una moda. Quienes sufren de alteraciones en la salud por consumir la proteína son los denominados celíacos.

Se trata de una enfermedad que afecta a pocas personas, pero cuya dieta recomendable se ha puesto de moda. La nutricionista del hospital Abel Gilbert Pontón, Marcela Chaug, explica que es una condición muy seria y que si no es tratada a tiempo puede causar la muerte.

El problema es que cuando una persona no puede asimilar el gluten, su organismo lo rechaza y eso le causa diarrea, vómito, enrojecimiento o un tipo de salpullido. Estas reacciones hacen que los órganos no reciban la alimentación adecuada y terminan por afectarse, y si no se corrige a tiempo puede resultar fatal.

Uno de los mayores problemas para los pacientes es que la celiaquía es una de las enfermedades que se consideran como última opción. Chaug recalca que, por lo general los médicos tratan a los pacientes como si tuviesen infección intestinal o colitis, y recurren a los análisis más profundos cuando ya se ha descartado todo y la condición del paciente no mejora.

La especialista dice que este tipo de personas puede tener una vida estable siempre y cuando acepte la condición que padece y tenga hábitos disciplinados a la hora de alimentarse.

Esta enfermedad de tipo inflamatoria puede también afectar los intestinos.

Los niveles de afectación no son iguales para todos, puesto que hay personas que presentan diversos tipos de molestias, puede ser que una persona no tolere el trigo, pero sí el centeno.

La enfermedad es genética, es decir que se nace con el gen, pero puede que no se active hasta que llega la etapa adulta, por ello no es exclusiva de alguna etapa etaria.

Esto depende del entorno en el que se desarrollan las personas. Por ello existe confusión, puesto que anteriormente las personas consumían todo tipo de alimentos.

Puede ser un factor hereditario, pero no es exclusivo. En el país no existe una cifra de cuántas personas son diagnosticadas con celiaquía.

La moda se despierta puesto que hay famosos que padecen la afectación, entre ellos están: Miley Cyrus, Novak Djokovic o María Valverde. Sin embargo, también hay otros que dejan de consumir el gluten como parte de un régimen alimenticio que les ayude a bajar de peso. En esta lista están: Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham o Kim Kardashian, según publica la página www.cuidateplus.marca.com.

Ante esto Chaug enfatiza en que esta técnica no funciona como método adelgazante, porque no es el gluten el que engorda sino el abuso y la mala combinación de alimentos. Así como la ingesta exagerada de comida chatarra.

El secreto para un celíaco es tener una alimentación saludable y descartar los embutidos y proteínas que vengan previamente procesadas: como los ahumados.

“Aunque no lo crean, en estos productos también existen rastros de gluten que van a descompensar la salud del celíaco. Para ello recomienda que las personas acudan a un profesional. (I)