Carrera: “El viaje a Bélgica fue muy enriquecedor”

Por Club de Periodismo U.E Siglo XXI Jaime Roldós Aguilera

¿Cuál fue el motivo del viaje?

La hermandad que hay con el colegio de Bélgica el GO! Technisch Atheneum Keerbergen que tiene figuras profesionales de bachillerato similares a las nuestras y otras que van de acuerdo a las necesidades del país. Visitamos el BA Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg, que es un colegio de bachillerato en Ciencias Generales. Ambas instituciones nos brindaron información sobre la manera cómo se administran en la parte académica, pedagógica, social, deportiva y cultural. Eso nos ha permitido tener una visión más clara de lo que es factible de realizar en nuestro colegio; el objetivo es poder mantener esta relación de hermandad que nos permita facilitar el intercambio de conocimiento científico y tecnológico para promover una educación internacionalizada.

¿Qué pudieron conocer?

El objetivo fue conocer en vivo las prácticas que funcionan y las estrategias que permiten realizar las distintas actividades escolares en lo científico y cultural. Lo más importante fue ver cómo hacen los procesos para llevar a los estudiantes a una planta recicladora, donde conocen el proceso de separación de los distintos materiales. Es fantástico ver cómo todos los materiales son reutilizados. Eso nos hizo pensar que se debe cambiar la mentalidad de los estudiantes, de los padres, de los docentes para tener más respeto por las cosas. Esa cultura ha aprendido a ser ordenada, obediente y responsable desde pequeños.

¿Quiénes lo acompañaron?

Yo fui como rector y estuve acompañado de la licenciada Fanny Viri como traductora. También viajaron Darwin Chasin, del área Electro Automotriz y Santiago Castillo, de Mecánica Industrial. Los objetivos de la visita fueron más allá de nuestra expectativa, lo que nos permitió darnos cuenta de que aún estamos en otro mundo, nos falta mucho en el tema de obediencia y respeto, mientras no pongamos en práctica estos temas no podremos avanzar. Los tres compañeros viajaron ya en 2017 y esta vez, los dos técnicos participaron de un taller internacional de gran nivel, pero por situaciones de logística no se pudieron inscribir y haber obtenido un certificado internacional.

¿Qué mensaje da a las nuevas generaciones que desean estudiar en la U.E. Roldós?

Para quien quiera ingresar, las puertas están abiertas. Disponemos de Bachillerato Técnico y Ciencias Generales. Necesitamos jóvenes con valores, obedientes y respetuosos que sepan comportarse en cualquier lugar. La experiencia que se trae es para aplicarla en todos los campos desde la educación inicial hasta el bachillerato. Creo que si eso funciona en otros lados, también se lo puede hacer en Ecuador. Las empresas en Europa requieren de mano de obra calificada, por eso las instituciones forman en diferentes áreas, como albañilería, mecánica, carpintería, etc. (I)