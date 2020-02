Francia confirma la primera muerte por coronavirus en Europa

El Ministerio de Sanidad francés ha confirmado este sábado 15 de febrero la primera muerte por coronavirus en Europa, luego de que falleciera un turista chino aquejado de la enfermedad en un hospital de París.

El fallecido, de 80 años de edad, provenía de la provincia de Hubei, en el centro de China, aseguró la ministra, Agnès Buzyn.

El turista había llegado a Francia el 23 de enero y acudió por primera vez a consulta en el hospital Georges Pompidou de la capital gala el sábado 25 de enero.

Sin embargo, un primer diagnóstico no le identificó como sospechoso por no ajustarse a los criterios: no tenía tos ni problemas respiratorios y no era de la ciudad de Wuhan, el epicentro de la epidemia, sino de una ciudad a 400 kilómetros al norte.

Poco después, acabó desarrollando problemas respiratorios que llevaron a las autoridades sanitarias de Francia a hacerle una prueba específica, que dio positivo el 28 de enero.

"Su estado se había deteriorado rápidamente y había estado en estado crítico durante varios días", añadió la ministra Buzyn.

Asimismo, se confirmó el primer caso en un país africano. El Ministerio de Salud de Egipto anunció que se ha registrado el primer caso en el continente. La persona contaminada, de quien solamente se sabe que no es de nacionalidad egipcia, fue hospitalizada en cuarentena.

El brote del coronavirus ha dejado ya 1.523 muertos y 66.492 afectados en China, la mayoría de los casos se concentra en la región de Hubei, en el centro del país.

Las autoridades sanitarias de China han confirmado durante el viernes 2.641 nuevos casos y otras 143 muertes, de las que 139 fueron en la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, ciudad origen de la epidemia, dos en Henan, una de Pekín y otra en Chongqing.

Aunque China es el epicentro del brote y el país más afectado, el coronavirus se ha extendido ya a otros países del sureste asiático y también se han detectado casos en Europa y América. (I)