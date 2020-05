Aislamiento impactó a la comunidad LGBTI

La situación en la casa de Lorena fue insostenible, pues durante la pandemia sus padres descubrieron su orientación sexual.

Insultos, golpes, segregación y discriminación de su propia familia fueron el pan de cada día de Lorena. Esto le obligó, en plena pandemia, a dejar su hogar e irse a vivir con su pareja. Hasta la fecha, sus padres no se han comunicado con ella.

Gabriel atravesó una situación similar. Él vive con su madre y padrastro. Este último lo amenazó con internarlo en una clínica, sin entender su diversidad sexual.

Ahora, el joven de 22 años vive con un amigo.

“Mi padrastro tomó mi celular y vio los mensajes de mi novio, me golpeó y desde entonces el estar en casa se convirtió en un infierno, a veces no me permitían comer con ellos”, relata.

La Fundación Equidad, un organismo sin fines de lucro que ayuda a la población GLBTI, recibe entre 5 y 6 llamadas diarias de personas de la comunidad que requieren de apoyo psicológico y emocional.

Desde que se inició el confinamiento, en marzo, los casos de violencia intrafamiliar y discriminación contra las personas GLBTI se incrementaron.

Efraín Soria, director de Fundación Equidad, señala que hasta el momento han prestado ayuda a 300 personas de diferente diversidad sexual.

Los problemas que más se atienden están relacionados a falta de alimentos, desalojos, acceso a medicinas para tratar el VIH y problemas emocionales.

El activista señala que recibieron quejas sobre maltrato intrafamiliar. Explica que esta situación se debe a que la familia no acepta que sus hijo tenga una orientación sexual diferente.

“Muchos chicos no salían del armario, entre las familias no se abordaba este tema, pero la cotidianidad del confinamiento obligó a abordarlo, la presión familiar generó ansiedad y depresión”, relató.

Soria indica que la soledad fue un factor que afectó a la población GLBTI, sobre todo a chicos trans y gays, quienes “tenemos casos de compañeros que tienen ideas suicidas porque no tienen qué comer, no tienen el apoyo familiar, viven amenazas de ser desalojados, etc.”, dice.

Señala que la demanda y necesidades de la población se incrementan. “Pasados los primeros quince días del confinamiento recibimos más llamadas”, anota.

La psicóloga clínica Milena Yépez comenta que en esta cuarentena muchas familias se enteraron de que sus hijos, hermanos, y otros tienen otra orientación sexual, lo que generó discriminación y violencia.

Ella recuerda que existen varias fundaciones que prestan ayuda, pero recomienda que las familias reconozcan que sus hijos no tienen ninguna enfermedad, no obstante indica que es un proceso que debe abordarse de manera integral. (I)

La ONU emite directrices para proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU publicó las directrices para proteger los derechos humanos de poblaciones vulnerables como las personas privadas de libertad, niños privados de libertad, migrantes, mujeres, y colectivos LGBTI.

“Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) pueden ser particularmente vulnerables

durante la pandemia de covid-19”, señala el documento del organismo internacional.

El texto de la ONU añade que los informes de algunos países registran un aumento

en la retórica homofóbica y transfóbica. También hay informes de policías que utilizan las directivas covid-19 para

apuntar y atacar a organizaciones LGBTI.

También se refiere a la situación en el hogar y menciona que muchas y muchos jóvenes LGBTI están confinados en entornos hostiles con familiares o convivientes que no los apoyan. Esto puede aumentar su exposición a la violencia, así como su ansiedad y depresión.

La ONU solicita a los gobiernos una especial atención a poblaciones vulnerables para garantizar que las personas LGBTI no sean objeto de discriminación y tengan acceso a trabajo, salud y vivienda. (O)