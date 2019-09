La adopción debe ser revelada en el inicio de la escolaridad

¿Cuál es el momento más oportuno para informar sobre su adopción a un hijo o hija? ¿Cuál debe ser la actitud de los padres hacia él o ella? ¿Qué se debe evitar en situaciones de este tipo? La psicóloga María Jesús Trujillo, coordinadora del Departamento de Consejería Estudiantil de Educamundo, responde estas incertidumbres.

La especialista sustenta que, en términos psicológicos, “no existe una edad cronológica” para comunicar al hijo que ha sido adoptado, es decir, no hay una edad específica como tal. No obstante, lo usual es que sea entre los 3 y 6 años de vida cuando se introduce en la escolaridad, con la salvedad de que la información sea dada a partir del cuestionamiento del menor.

Este tipo de preguntas surge normalmente cuando se empieza a construir un árbol genealógico, con cuestiones relativas a cómo fue el embarazo y el nacimiento.

Primeramente, orienta que siempre es mejor que los padres adoptivos sean la primera fuente de información, caso contrario podría generarse desconfianza en relación al ocultamiento de la situación. “No es que se le va a generar un trauma si lo escucha de un amigo, a una tía, a una vecina, a una madre de un compañero de clases, a una profesora, pero sí hay que evitar que caiga en esa instancia”, sostiene.

La experta puntualiza que “hay que hablar con la verdad” sin evasivas de ningún tipo, con mucha naturalidad y en un lenguaje adaptado a la etapa etaria del niño.

“Lo recomendable es que no genere ansiedad, crisis; y la forma de evitarlo es contestando estas preguntas que van a aparecer en diferentes etapas. Por eso, como tal, el momento perfecto es a partir del cuestionamiento de la pregunta que salga del niño o niña. Ese es el momento perfecto para hablar”, destaca la académica.

Finalmente, Trujillo indica que la temática de la adopción debe ser abordada desde el afecto como un valor que da sentido al concepto de familia, y no necesariamente a partir de una visión biológica. (I)