Nueva acreditación se realizará en 7 semanas

Los postulantes que no lograron rendir el examen y tuvieron fallas en la plataforma piden soluciones al Caces. La entidad tramita los requerimientos.

Fallas en la plataforma, preguntas que no iban acorde a su grado y falta de soporte por parte de los facilitadores son algunas de las incorformidades que profesionales de la salud manifiestan sobre el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP) virtual que se desarrolló del 10 al 12 de julio.

Ayer, a través de un plantón, solicitaron al presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces) soluciones para quienes no lograron rendirlo y para los que presentaron otros incidentes.

El Caces preveía aplicar el examen a 9.951 postulantes de las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería. Sin embargo, de ese grupo 8.983 se presentaron y 968 no asistieron.

Darío Medina, médico general, aseguró que en el plantón realizado se exige se anule el examen piloto debido a que los resultados obtenidos representan un fracaso en el proceso y están truncando las carreras de muchos de los profesionales de la salud.

"Como parte del gremio de salud, exigimos que se revalore el sistema de calific5ación que se plantea utilizar, debido a que todas las fallas presentadas en el sistema, hacen inadecuado el uso estas calificaciones para aprobar el ejercicio profesional para médicos, enfermeras, odontólogos y especialistas.

Añadió que la plataforma Safe examen browser usada para rendir el examen, no era compatible con todos los equipos de computadoras ni con la capacidad de internet básica de un domicilio.

"Utilizaron programas que provocaron fallas dentro del sistema operativo de sus usuarios", cuestionó.

Carmen L., quien prefiere mantener el anonimato, cuenta que se quedó esperando el cuestionario.

“Presenté todos los documentos e incluso uno de los facilitadores me dijo disfrute el examen pero nunca me llegaron las preguntas. Hubo compañeros que se quedaron en la pregunta número 60 y otros que no pudieron guardar las que habían resuelto”.

Abby Rosero, de la carrera de Medicina, quien en cambio sí pudo rendirlo, presentó inconvenientes al realizarlo.

La joven egresada de la Universidad de Guayaquil, relata que durante la prueba se le cayó en varias ocasiones la plataforma, además se le borraron las opciones de las preguntas.

“De las 120 preguntas, 30 pertenecían a neurología, psiquiatría y cardiología, cuando a nosotros nos capacitan para pregrado y no para especialidad. Pedimos que bajen el porcentaje de aprobación”.

Asimismo, Jonathan Vásquez, de Enfermería, quien reconoce que no presentó inconvenientes al acceder a la plataforma, cuestiona las preguntas de examen.

“Como estudiantes ecuatorianos nos preparamos con las guías clínicas del MSP, pero en el examen nos sacaron las respuestas de bibliografías acerca de la universidad de España, Francia, EE.UU., por lo que estoy en total descontento”.

Adriana Romero, consejera y presidenta de la Comisión Permanente de Carreras de Interés Público y de Habilitación para el Ejercicio Profesional del Caces, explicó que las personas que no pudieron conectarse a la plataforma fueron las que no prepararon el computador previamente al examen.

Recordó que desde el 28 de mayo de este año se hicieron públicos una serie de instructivos donde se explicaba el antes y durante el examen.

“La institución no tuvo inconvenientes en el momento de poner en marcha la plataforma del examen”.

Para los casos que han presentado inquietudes, Romero aseguró que se está respondiendo a cada uno de los participantes y explicándoles el proceso en el marco de la normativa y de la transparencia.

“Las respuestas se dan de acuerdo a como van llegando los requerimientos”.

Romero también se refirió al plantón realizado por los profesionales de salud al señalar que han recibido los requerimientos dirigidos al presidente del Caces para darles el trámite respectivo.

La autoridad adelantó que se está coordinando con el Ministerio de Salud para que aproximadamente en siete semanas se presente una nueva convocatoria donde podrán acercarse no solo las cohortes que las IES entreguen, sino las personas que por alguna razón no pudieron presentarse a este examen.

Sobre las preguntas cuestionadas por los postulantes, Romero dijo que el contenido del examen responde a una construcción participativa de las carreras que son parte de esta evaluación. “Son las instituciones de educación superior a nivel nacional las que elaboran estas preguntas”.

Para Javier Flores, quien es representante de los internistas de un hospital de Guayaquil, el examen estuvo mal planteado. “No era justo ni útil para determinar tus conocimientos”.

Él considera que debe reevaluar sus objetivos “que sea requisito para poder hacer la rural, más no para poder habilitar tu profesión”. (I)

